報道指，在俄烏戰爭下，新開發銀行即凍結對俄羅斯的所有新貸款，以示遵守西方的制裁規定。但考慮到俄羅斯擁有新開發銀行近20%的股份，華爾街對繼續發放貸款給新開發銀行的態度變得謹慎，新開發銀行不得不承受愈趨昂貴的舉債成本。知情人士透露，為擴充資源，新開發銀行正與沙特阿拉伯、阿根廷和洪都拉斯就加入該行進行談判。

新開發銀行於2015年在上海成立，五個創始成員共承諾出資100億美元。後來成員國發現單靠中國的銀行和資本市場難以開展業務，因此新開發銀行開始從華爾街的機構投資者以及中國的國有銀行借入大量資本，當中有約三分之二是以美元計價的，與該行所宣稱的打破成員國對美元依賴的目標不符。

自俄烏戰爭以來，投行人士曾告訴新開發銀行的代表，其發行新債的成本可能達到俄羅斯入侵烏克蘭前的四倍以上，迫使該行放棄了一些籌款計劃。另一方面，考慮到經濟放緩，中國政府也不太願意向這家銀行提供更多資金。在與外國投資者的私下交談中，一些中國官員已試圖將國家主席習近平與新開發銀行的命運劃清界限，稱最初支持成立這家銀行是習近平的前任所為。

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