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馬雲據報召開非公開會議 稱淘天集團情況十分嚴峻 提三大改變方向

內媒《晚點 LatePost》報道，5月下旬，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲召集淘天集團各業務負責人，開了一場小範圍內的溝通會。馬雲表示，淘天集團目前情況十分嚴峻，若不改變將會很快被行業淘汰。

報道引迹述多位阿里員工稱，馬雲認為淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，他以諾基亞（美：NOK）和柯達（美：KODK）舉例，認為一個企業從行業標杆到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。

馬雲在會上稱，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉。他為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。此外，馬雲認為淘天在組織上應該進一步扁平化。不少員工預計，「618」結束後，集團將迎來多項管理制度的改革。

馬雲判斷，當前國內經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該「回歸淘寶」。

馬雲在會上提到了阿里媽媽，這是阿里旗下的廣告營銷平台。他認為這個靠給品牌商家賣流量的業務過去一直在躺著賺錢。他建議團隊未來應該多做產品創新，比如結合 AI 服務中小商家，「做小生意」。

 

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