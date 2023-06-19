信中提到，考慮到講普通話的顧客日漸增加，國泰須相應擴大機艙服務團隊的普通話服務範圍，將會優先於往返內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保由8月起，每班往返內地的航班均有普通話機艙廣播。

對於國泰最新舉措，內地網民反應不一，有網民認為：「至少這是一個進步。」但亦有網民認為國泰於內地招聘機艙服務員，「意思是可以招內地人，但是就不想培訓港人服務員講普通話。」、「普通話是中文的官方語言，廣東話只是中國的地方方言，客艙服務應該以普通話為主，輔以廣東話。不能僅僅用『擴大機艙普通話服務』來搪塞。」另外，有網民憂慮國泰會歧視從內地招聘的員工。「以港為家，意味著是不是從內地招聘的服務員在他們公司受歧視呢？」

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