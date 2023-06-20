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港股ADR跌37點 夜期平水 美期亞股跌 維他奶、東方表行等業績

美股休市，港股ADR跌37點或0.19%，報19875點，即月恒指夜期升17點，報19913點，夜期平水。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.23%，折合報358.03元；阿里巴巴（9988）升0.31%，折合報89.98元；美團（3690）跌0.91%，折合報135.76元；匯控（0005）跌0.26%，折合報61.24元；建行（0939）跌0.61%，折合報5.03元。

道期現跌0.306%；標期現跌0.17%；納期現跌0.13%。日本東證指數現跌0.55%；韓國KOSPI指數現跌0.38%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.28%。

VIX指數隔晚升4.8%或0.65點，報14.19點。

紐油現跌0.68%或0.48美元，報71.29美元；布油現升0.03%或0.03美元，報76.12美元；金價現升0.01%或0.35美元，報1950.83美元；LME 銅期貨隔晚跌0.3%或26.5美元，報8540美元。美國10年期債息現升1.44%或0.0545厘，報3.8158厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，金山科技工業（0040）、興勝創建（0896）、VITASOY INT'L（0345）、東方表行集團（0398）等。

蒙古能源（0276）虧損16億，按年多蝕3.5倍。

國泰（0293）下月起於內地招聘機艙服務員，內地網民意見不一，有網民憂內地員工會受歧視。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲據報召開非公開會議，稱淘天集團情況十分嚴峻，提三大改變方向。

阿里再減持商湯（0020），套現1.1億，持股降至5.91%。

天虹（2678）發盈警，首6月料轉蝕8億。

 

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