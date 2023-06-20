彭博社稱，雖然布林肯此次訪華或許有助於兩國關係回歸正軌，但沒有跡象顯示雙方在一系列問題上的根本分歧有望消除。恒指今早低開49點或0.25%，報19863點，大市成交金額8億元；國指今早低開17點或0.27%，報6758點。恒生科技指數開市報4168點，跌0.23%。