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恒指低開49點 科指跌0.2% 10天線升穿250天線

彭博社稱，雖然布林肯此次訪華或許有助於兩國關係回歸正軌，但沒有跡象顯示雙方在一系列問題上的根本分歧有望消除。恒指今早低開49點或0.25%，報19863點，大市成交金額8億元；國指今早低開17點或0.27%，報6758點。恒生科技指數開市報4168點，跌0.23%。

通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。全市上升股份比例為5%，下跌為5.38%，無升跌為89.61%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、中移動（0941）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，33隻下跌，31隻無升跌。信義玻璃（0868）升2.24%，報12.76元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌4.01%，報5.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，15隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報34.35元，升1.03%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報11.52元，跌2.37%。

恒指10天線(19592.13點)升穿250天線(19550.45點)。科指10天線(4056.4點)升穿250天線(4054.83點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金山科技工業（0040）無成交，報0.54元。興勝創建（0896）無成交，報1.09元。VITASOY INT'L（0345）無成交，報12.86元。東方表行集團（0398）無成交，報4.65元。

蒙古能源（0276）虧損16億，按年多蝕3.5倍。無成交，報1.01元。

國泰（0293）下月起於內地招聘機艙服務員，內地網民意見不一，有網民憂內地員工會受歧視。開市報7.84元，升1.42%。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲據報召開非公開會議，稱淘天集團情況十分嚴峻，提三大改變方向。開市報89.5元，跌0.22%。

阿里再減持商湯（0020），套現1.1億，持股降至5.91%。開市報2.28元，無升跌。

天虹（2678）發盈警，首6月料轉蝕8億。開市報5.62元，跌0.71%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見13.18元，開市報13.18元，升2.97%；景聯集團（1751）創52周高，見1.16元，開市報1.16元，升11.54%；惠陶集團（8238）創52周高，見2元，開市報2元，升1.52%；中國紅包（8316）創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升14.55%。

異動股

上升異動股，包括，萬成環球控股（8309）開市報0.078元，升14.71%；中國紅包（8316）創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升14.55%；景聯集團（1751）創52周高，見1.16元，開市報1.16元，升11.54%；中國醫療網絡（0383）開市報0.98元，升8.89%；中國升海集團（1676）開市報1.57元，升6.08%；美圖公司（1357）開市報3元，升5.26%；遊萊互動（2022）開市報0.046元，升4.55%；寶積資本（8168）開市報0.255元，升4.08%；弘海高新資源（0065）開市報0.41元，升3.8%。

下跌異動股，包括，中信資源（1205）開市報0.425元，跌12.37%；易居企業控股（2048）開市報0.27元，跌6.9%；綠城中國（3900）開市報7.94元，跌5.81%；亞洲速運（8620）開市報0.215元，跌5.29%；正榮地產（6158）開市報0.169元，跌4.52%；中國交通建設（1800）開市報4.65元，跌4.32%；瑞斯康集團（1679）開市報0.09元，跌4.26%；中石油（0857）開市報5.5元，跌4.01%。

 

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