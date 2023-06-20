文件顯示，歐盟委員會將在新安全戰略中列出一份需經過風險評估的兩用技術清單，最早9月份將得到歐盟成員國的採納。此外，歐盟委員會還計劃協調整個歐盟地區的出口管制措施。

文件顯示，「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭表明對任何單一國家的過度依賴，特別是當與這個國家在模式和利益上存在系統性分歧時，歐洲的戰略選擇會因此變少，並使我們的經濟和公民面臨風險。歐盟現在需要採取全面和戰略性的方式來實現經濟安全，降低風險並提高戰略領域的技術優勢。」

報道指，該戰略確定了歐盟可能面臨的一系列潛在風險，包括供應鏈和關鍵基礎設施被當作目標。歐盟委員會列出了幾項可用的工具，並正在考慮實施新的投資控制措施，限制可能有利於中國等戰略競爭對手的關鍵部門的資金和技術外流。

報道引述消息人士稱，這次的新安全戰略只是讓外界初步看到歐盟作為一個整體希望採取措施來增進經濟安全，更詳細的方案，特別是出口管制措施，會在晚些時候公布。

文件顯示，歐盟委員會和成員國將研究境外投資可能導致哪些安全風險，並將在年底前針對可能促進第三國軍事和情報收集能力的商品提出新的措施，「歐盟將成立一個新的成員國專家小組，協助實施這些任務，建立新的結構化的，保密的合作機制」 。

為了增強歐盟的競爭力和供應鏈，歐盟委員會還將提出一個新平台，支持關鍵和新興的戰略技術。該委員會警告說，迫切需要開展更多此類投資以確保歐盟在多項技術上的領先地位。歐盟還建議協調出口管制，因為目前的措施是在成員國層面進行，而且各國的做法存在差異。

其他報道

滬深三大指數低開 人行淨投放1800億元

恒指低開49點 科指跌0.2% 10天線升穿250天線

人行下調LPR利率 5年期降幅多過預期 1年期符預期

港股ADR跌37點 夜期平水 美期亞股跌 維他奶、東方表行等業績

美國議員車企施壓 要求減少供應鏈對內地依賴

拜登：美中關係已經取得進展

習近平「禮節性」會見布林肯 美股假期休市 歐股向下

北水增持中石油 減持盈富