moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 僅隔夜息回落 1個月HIBOR連升10日 創近16年高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升10日，升7.58點子至5.10405%，是2007年10月18日後最高，當日報5.53643%。對上一次連升10日是2023年5月03日，當日拆息報3.55333%。

港元現報7.8213元貶值47點子，曾貶值最多60點子，報7.8226元，亦曾升值最多25點子，報7.8141元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.18點子至5.3%；1星期HIBOR升19.04點子至5.20226%，是2007年10月17日後新高；2星期HIBOR升19.82點子至5.22006%，是2007年10月23日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.58點子至5.10262%，是2022年12月22日後新高；6個月期HIBOR升6.36點子至5.10661%，是1月3日後新高；12個月期HIBOR升0.89點子至5.14012%，是1月10日後收市新高。

美元指數現報102.479貶值0.043點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(6月16日)報5.15657%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1888%，連續8日收窄，利差是2023年1月02日後最窄，當日差距為-0.0451%。

對上一次連續8日收窄，是2023年5月11日，當日利差報-0.5779%。

 

其他報道

官媒：專家料中國第二季GDP增速7%以上

李寧主要股東非凡領越下周二由GEM轉主板上市

傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼CEO 阿里今早最多跌1.8%

世貿裁定 內地對日鋼鐵徵收反傾銷稅 違反世貿規定

KKR重組亞太私募團隊 因美中關係低迷影響交易量

「加密貨幣金童」權渡衡因偽造護照被判監4個月

歐盟擬將出口管制和限制關鍵技術出口列為安全計劃重點

滬深三大指數低開 人行淨投放1800億元

恒指低開49點 科指跌0.2% 10天線升穿250天線

人行下調LPR利率 5年期降幅多過預期 1年期符預期

港股ADR跌37點 夜期平水 美期亞股跌 維他奶、東方表行等業績

美國議員車企施壓 要求減少供應鏈對內地依賴

拜登：美中關係已經取得進展

習近平「禮節性」會見布林肯 美股假期休市 歐股向下

北水增持中石油 減持盈富