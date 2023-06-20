港元現報7.8213元貶值47點子，曾貶值最多60點子，報7.8226元，亦曾升值最多25點子，報7.8141元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.18點子至5.3%；1星期HIBOR升19.04點子至5.20226%，是2007年10月17日後新高；2星期HIBOR升19.82點子至5.22006%，是2007年10月23日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.58點子至5.10262%，是2022年12月22日後新高；6個月期HIBOR升6.36點子至5.10661%，是1月3日後新高；12個月期HIBOR升0.89點子至5.14012%，是1月10日後收市新高。

美元指數現報102.479貶值0.043點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(6月16日)報5.15657%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1888%，連續8日收窄，利差是2023年1月02日後最窄，當日差距為-0.0451%。

對上一次連續8日收窄，是2023年5月11日，當日利差報-0.5779%。

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