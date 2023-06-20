文章日期：2023年6月20日 11:36
滬深三大指數半日個別發展。滬指一度低見3239點，收報3249點，跌5點或0.18%，成交額2611億元人民幣（下同）。
深證成指低開後走勢反覆，低位見11248點，尾段向上，以接近半日高位收市，收報11300點，升26點或0.23%，成交額4095億元，兩市合共成交額6706億元。
創板指收報2273點，升7點或0.35%。
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