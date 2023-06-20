內地6月LPR利率在MLF降息後跟隨下調，但是與房貸利率掛鉤的5年期以上LPR降幅低於預期，內房股在應聲下挫。習近平「禮節性」會見布林肯，中美雙方關係未見實質大幅改善，雙方仍有很多討論空間，仍有很多分歧，市場早前憧憬利好落空，美期、港股跌幅擴大。