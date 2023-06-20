內地6月LPR利率在MLF降息後跟隨下調，但是與房貸利率掛鉤的5年期以上LPR降幅低於預期，內房股在應聲下挫。習近平「禮節性」會見布林肯，中美雙方關係未見實質大幅改善，雙方仍有很多討論空間，仍有很多分歧，市場早前憧憬利好落空，美期、港股跌幅擴大。
通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為13.22%，下跌為36.7%，無升跌為50.07%。恒指今早低開49點，高位跌49點，低位跌326點，高低波幅278點。
恒指半日跌303點或1.53%，報19609點，大市成交金額435億元；國指跌131點或1.94%，報6645點。恒生科技指數收報4071點，跌2.56%。
藍籌股成交金額154.09億元，佔大市成交35.42%；科指成份股成交金額86.74億元，佔大市成交19.94%；國指成份股成交金額130.39億元，佔大市成交29.97%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.35%，至108.91億元，佔大市成交25.03%。牛熊證成交金額49.84億元，減少8.07%；窩輪成交金額59.07億元，減少12.19%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中電（0002）、銀娛（0027）、石藥（1093）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，66隻下跌，2隻無升跌。中電（0002）升5.85%，收報60.65元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.67%，收報44.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.5元，升0.41%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報43.1元，跌6.91%。
恒指10天線(19566.65點)升穿250天線(19549.43點)，指數則跌穿50天線(19685.28點)，並下試10天、250天線。科指跌幅擴大後，開市出現的10天線升穿250天線的「黃金交叉」情況消失，10天線(4046.66點)向上逼近250天線(4054.44點)，指數跌穿100天線(4087.05點)，下試250天及10天線。
北水南下合計淨流出10.18億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入10.28億元人民幣，終止單日流出。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金山科技工業（0040）收報0.53元，跌1.85%。興勝創建（0896）收報1.09元，無升跌。VITASOY INT'L（0345）收報12.82元，跌0.31%。東方表行集團（0398）收報4.65元，無升跌。
蒙古能源（0276）虧損16億，按年多蝕3.5倍。收報0.8元，跌20.79%。
國泰（0293）下月起於內地招聘機艙服務員，內地網民意見不一，有網民憂內地員工會受歧視。收報8.05元，升4.14%。
阿里巴巴（9988）創辦人馬雲據報召開非公開會議，稱淘天集團情況十分嚴峻，提三大改變方向。收報88.25元，跌1.62%。
阿里再減持商湯（0020），套現1.1億，持股降至5.91%。收報2.22元，跌2.63%。
天虹（2678）發盈警，首6月料轉蝕8億。收報5.3元，跌6.36%。
破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見13.18元，收報12元，跌6.25%；海信家電（0921）創上市新高，見19.1元，收報18.64元，升2.42%；象興國際（1732）創上市新高，見0.74元，收報0.7元，升4.48%；中慶股份（1855）創上市新高，見15.36元，收報14.56元，跌2.41%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見82元，收報75.05元，跌0.99%；讀書郎（2385）創上市新高，見10.24元，收報8.94元，跌10.24%；景聯集團（2929）創上市新高，見1.5元，收報1.25元，升8.7%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.29元，收報2.1元，升7.69%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.175元，收報0.168元，升12.75%；時富金融服務集團（0510）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升20.83%；中興通訊（0763）創52周高，見30.2元，收報29.95元，升5.09%；米格國際控股（1247）創52周高，見1.25元，收報1.13元，跌0.88%；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.76元，收報0.74元，升2.78%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.02元，收報1.02元，升15.91%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.67元，收報1.64元，無升跌；海納智能（1645）創52周高，見1.35元，收報1.26元，升5%；景聯集團（1751）創52周高，見1.3元，收報1.22元，升17.31%；聯邦制藥（3933）創52周高，見7.61元，收報7.52元，升0.53%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，普星能量（0090）低見0.44元，收報0.44元，跌11.11%；思派健康（0314）低見15.44元，收報15.48元，跌5.61%；豐盛控股（0607）低見0.058元，收報0.059元，跌1.67%；中原銀行（1216）低見0.51元，收報0.52元，跌5.45%；兌吧（1753）低見0.345元，收報0.35元，跌5.41%；博駿教育（1758）低見0.153元，收報0.155元，跌6.63%；榮陽實業（2078）低見0.114元，收報0.118元，跌4.07%；遠大住工（2163）低見2.56元，收報2.64元，跌0.75%；微泰醫療－Ｂ（2235）低見5.53元，收報5.55元，無升跌；梁志天設計集團（2262）低見0.101元，收報0.119元，跌0.83%。
28隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見0.78元，收報0.78元，跌2.5%；東岳集團（0189）低見5.34元，收報5.5元，跌1.08%；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，跌0.77%；先豐服務集團（0500）低見0.185元，收報0.205元，升2.5%；首鋼資源（0639）低見1.91元，收報1.91元，跌5.45%；普達特科技（0650）低見0.68元，收報0.69元，跌4.17%；香港華人有限公司（0655）低見0.43元，收報0.43元，跌2.27%；中國置業投資（0736）低見0.122元，收報0.122元，跌5.43%；超威動力（0951）低見1.52元，收報1.54元，無升跌；永旺（0984）低見0.76元，收報0.76元，跌3.8%。
異動股
上升異動股，包括，聯旺集團（8217）收報0.15元，升70.45%；鼎石資本股權（2951）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報0.038元，升58.33%；萬成環球控股（8309）收報0.093元，升36.76%；雲頂新耀－Ｂ（1952）收報19元，升29.08%；中國創意控股（8368）創52周高，見0.38元，收報0.33元，升26.92%；時富金融服務集團（0510）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升20.83%；中國科技產業集團（8111）收報0.077元，升20.31%；景聯集團（1751）創52周高，見1.3元，收報1.22元，升17.31%；恆偉集團控股（8219）創52周高，見0.79元，收報0.78元，升16.42%；ALCO HOLD RTS（2925）收報0.029元，升16%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.02元，收報1.02元，升15.91%。
下跌異動股，包括，萬勵達（8482）創上市新低，見0.046元，收報0.062元，跌26.19%；蒙古能源（0276）收報0.8元，跌20.79%；新焦點（0360）收報0.079元，跌14.13%；官醞控股（8513）收報0.104元，跌14.05%；榮智控股（6080）收報0.063元，跌13.7%；飛尚無煙煤（1738）收報0.51元，跌13.56%；中信資源（1205）收報0.42元，跌13.4%；德基科技控股（1301）見52周低0.85元，收報0.85元，跌13.27%；環球大通集團（8063）見52周低0.046元，收報0.046元，跌13.21%；宏基集團控股（1718）收報0.21元，跌12.86%；照現生態國際控股（8245）收報0.134元，跌11.84%。
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