moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里巴巴：蔡崇信接替張勇出任董事會主席 吳泳銘出任CEO

阿里巴巴（9988）宣布，集團執行副主席蔡崇信將接替張勇出任公司主席。淘天集團董事長吳泳銘將接替張勇出任公司首席執行官，以及於公司董事會上替代張勇，同時兼任淘天集團董事長。兩項委任將於2023年9月10日生效。張勇此後將繼續擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官。

張勇在面向全體集團員工的內部信中宣佈，為了全心投入正在全面分拆的阿里雲智能集團，專注推動雲智能戰略及把握數字化轉型的新機遇，已經主動向集團董事會提出董事會主席兼首席執行官的傳承計劃，並已獲得董事會接納。

張勇提到，鑑於阿里雲智能集團推進全面分拆的重要性，當前正是交接的合適時機。他將與蔡崇信和吳泳銘在未來數月密切合作，確保無縫交接。

張勇指出，展望未來，將致力於強化阿里雲智能集團的市場領導地位，讓不同規模和行業的公司在持續數字化轉型時，更低門檻獲得雲計算和人工智能資源。阿里雲智能集團已做好準備，來把握生成式AI崛起所開啟的令人振奮的新機遇。

今年3月，阿里巴巴集團宣布全面走向「1+6+N」的控股公司管理模式，被認為是「阿里巴巴集團24年來最重要的一次組織變革」。今年5月，阿里巴巴集團公佈六大業務集團的董事會組成，並通過個別業務集團的分拆和融資計劃，包括全面分拆阿里雲智能集團、啟動探索菜鳥集團上市、啟動執行盒馬的上市流程，以及批准阿里國際數字商業集團啟動探索對外融資（上述各項交易的完成取決於多種因素和監管審批）。

其他報道

滬深三大指數半日個別發展 滬指獨憔悴跌0.18%

港元拆息普遍向上 僅隔夜息回落 1個月HIBOR連升10日 創近16年高

官媒：專家料中國第二季GDP增速7%以上

李寧主要股東非凡領越下周二由GEM轉主板上市

傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼CEO 阿里今早最多跌1.8%

世貿裁定 內地對日鋼鐵徵收反傾銷稅 違反世貿規定

KKR重組亞太私募團隊 因美中關係低迷影響交易量

「加密貨幣金童」權渡衡因偽造護照被判監4個月

歐盟擬將出口管制和限制關鍵技術出口列為安全計劃重點

滬深三大指數低開 人行淨投放1800億元

恒指低開49點 科指跌0.2% 10天線升穿250天線

人行下調LPR利率 5年期降幅多過預期 1年期符預期

港股ADR跌37點 夜期平水 美期亞股跌 維他奶、東方表行等業績

美國議員車企施壓 要求減少供應鏈對內地依賴

拜登：美中關係已經取得進展

習近平「禮節性」會見布林肯 美股假期休市 歐股向下

北水增持中石油 減持盈富