張勇在面向全體集團員工的內部信中宣佈，為了全心投入正在全面分拆的阿里雲智能集團，專注推動雲智能戰略及把握數字化轉型的新機遇，已經主動向集團董事會提出董事會主席兼首席執行官的傳承計劃，並已獲得董事會接納。

張勇提到，鑑於阿里雲智能集團推進全面分拆的重要性，當前正是交接的合適時機。他將與蔡崇信和吳泳銘在未來數月密切合作，確保無縫交接。

張勇指出，展望未來，將致力於強化阿里雲智能集團的市場領導地位，讓不同規模和行業的公司在持續數字化轉型時，更低門檻獲得雲計算和人工智能資源。阿里雲智能集團已做好準備，來把握生成式AI崛起所開啟的令人振奮的新機遇。

今年3月，阿里巴巴集團宣布全面走向「1+6+N」的控股公司管理模式，被認為是「阿里巴巴集團24年來最重要的一次組織變革」。今年5月，阿里巴巴集團公佈六大業務集團的董事會組成，並通過個別業務集團的分拆和融資計劃，包括全面分拆阿里雲智能集團、啟動探索菜鳥集團上市、啟動執行盒馬的上市流程，以及批准阿里國際數字商業集團啟動探索對外融資（上述各項交易的完成取決於多種因素和監管審批）。

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