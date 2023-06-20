文章日期：2023年6月20日 12:31
美銀證券發表研究報告，上調國泰（0293）評級及目標價。評級由「跑輸大市」上調至「買入」，目標價由6.6元上調至10元。
報告指，國泰受惠於疫情後重新開放，隨著內地出境需求上升，國泰2023至2024收入將會增加，但目前股價未反映此因素。
國泰（0293）今早收報8.05元，升4.14%。
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