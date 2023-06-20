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【有片：埋身擊】比特幣以太幣或無力向上 宜待低位買入

加密貨幣比特幣、以太幣雖然今個星期出現短線反彈，但技術上仍未能足以支持進一步看好，比特幣和以太幣必須要持續突破向上才能確認進一步破位上升。故此在現階段投資者應等待低位才考慮買入。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。