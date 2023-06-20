東亞銀行發表今年下半年經濟展望，預期美聯儲於7月再加25點子見頂，料港銀將「跟足」加最優惠利率（P）。該行首席經濟師蔡永雄表示，臨近半年結，本港拆息高企，料近期資金持續緊張，銀行在資金成本壓力下，7月會加P 25點子。
隨著經濟復蘇勢頭延續，強韌的内部需求、訪港旅遊迅速反彈，以及私人投資回升，蔡永雄料本港今年經濟增長將達到政府預測上限5.5%。市場情緒好轉亦帶動本港樓價今年上升7.5%，於加息周期尾聲會有明顯反彈。
至於內地今日下調LPR一年及五年期10個基點，蔡永雄認為，反映內地不希望發出太明顯訊號救樓市，亦不會大規模放水救某個行業。不過，他預期內地將會持續推動經濟，預期下半年再降LRP 10個基點，同時降準一至兩次。預期內地全年經濟增長6%。
投資方面，東亞首席投資策略師李振豪表示，中央近期逐步推出穩增長措施，對港股會帶來一定的支持，恒指今年目標市盈率10.5 倍，恒生指數下半年目標水平 22,000 點。央企改革板塊受到關注，利好中資電訊、內銀、電力及基建股等。
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