瑞士寶盛（Julius Baer）發布《全球財富及高端生活報告》，就全球城市排名而言，新加坡上升四名，由第五名升上榜首，成為世界上生活成本最為昂貴的城市。上海跌至第二名，香港位列第三，按年上升一名。
瑞士寶盛表示，亞洲連續第4年成為世界上生活成本最高的地區，反映亞洲作為財富和高端生活中心的重要地位，以及全球經濟的重要推動力。
報告顯示，過去12個月，所有商品和服務價格，按美元計算上升6%，按當地貨幣計算則平均上升13%，反映全球通脹率持續高企，原材料、能源、燃料和人力成本不斷上升。
瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯認為，香港和新加坡都是亞洲的貿易和商業中心。新加坡獲公認為宜居、穩定和國際化的大都市，並正爭取成為全球領先財富中心。金融監管機構和政府為吸引高淨值人士一直堅定推行各項政策並已取得顯着成效，截至2022年底的家族辦公室數量較上一年增加一倍。
馬修斯又指，由於香港背靠完全復常的中國，國際貨幣基金組織預測香港經濟今年將增長3.5%。最近香港更為符合資格的家族辦公室投資提供具吸引力的稅務寬減安排，吸引富裕人士來港落戶。
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