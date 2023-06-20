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匯豐投資管理：料今年中國GDP超5% 寬鬆政策助推增長

匯豐投資管理發表今年下半年投資展望，指出近月內地宏觀經濟未如預期表現，但政府推行政策寬鬆和前置性財政支持，促進經濟重新開放及提振內需，料今年中國GDP能輕易超越5%的政府目標。

匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱表示，近期中港股市跑輸大市，是由於4月之後內地的宏觀數據恢復未如預期，加上私人企業及個人戶口擁有大量存款，不願意消費和投資，恢復仍然需時。青年失業率的憂慮上升、房地產市場勢頭減弱，以及地方政府債務水平高企，或會出現一些短期波動。

不過，沈昱預計內地推出具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持，料可解決信貸傳導問題。房地產市場亦已觸底反彈，內地能夠維持增長勢頭。此外，低通脹將會為透過降準或下調基準利率等寬鬆貨幣政策打下基礎。人民幣仍有提高靈活性和溫和貶值的空間，有助抵銷通縮擔憂並促進出口。

板塊方面，沈昱看好科技軟硬件股，包括國產化、人工智能及國企改革方面。她認為，相關行業的股權回報率及盈利正穩固上升。此外，她亦看好金融、能源、電訊及旅遊相關等服務性行業。

 

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