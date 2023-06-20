匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱表示，近期中港股市跑輸大市，是由於4月之後內地的宏觀數據恢復未如預期，加上私人企業及個人戶口擁有大量存款，不願意消費和投資，恢復仍然需時。青年失業率的憂慮上升、房地產市場勢頭減弱，以及地方政府債務水平高企，或會出現一些短期波動。

不過，沈昱預計內地推出具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持，料可解決信貸傳導問題。房地產市場亦已觸底反彈，內地能夠維持增長勢頭。此外，低通脹將會為透過降準或下調基準利率等寬鬆貨幣政策打下基礎。人民幣仍有提高靈活性和溫和貶值的空間，有助抵銷通縮擔憂並促進出口。

板塊方面，沈昱看好科技軟硬件股，包括國產化、人工智能及國企改革方面。她認為，相關行業的股權回報率及盈利正穩固上升。此外，她亦看好金融、能源、電訊及旅遊相關等服務性行業。

其他報道

東亞：料港銀7月跟足美息加P 25點子

半日沽空金額60億 盈富沽空金額最多

香港於世界競爭力年報排名第七 按年下跌兩位 遜新加坡及台灣

維他奶全年轉賺4572萬 末期息1.4仙 EBITDA增82%

美銀證券唱好國泰 調升目標價至10元

匯豐下調今年內地GDP增幅預測至5.6%

恒指半日跌303點 下試250天線 科指跌2.5%「金叉」得而復失 北水轉流出

阿里巴巴：蔡崇信接替張勇出任董事會主席 吳泳銘出任CEO

滬深三大指數半日個別發展 滬指獨憔悴跌0.18%

港元拆息普遍向上 僅隔夜息回落 1個月HIBOR連升10日 創近16年高

官媒：專家料中國第二季GDP增速7%以上

李寧主要股東非凡領越下周二由GEM轉主板上市

傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼CEO 阿里今早最多跌1.8%

世貿裁定 內地對日鋼鐵徵收反傾銷稅 違反世貿規定

KKR重組亞太私募團隊 因美中關係低迷影響交易量

「加密貨幣金童」權渡衡因偽造護照被判監4個月

歐盟擬將出口管制和限制關鍵技術出口列為安全計劃重點

滬深三大指數低開 人行淨投放1800億元

恒指低開49點 科指跌0.2% 10天線升穿250天線