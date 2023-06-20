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恒指收市跌305點 科指跌2.4% 雙櫃台股成交微降至1.36億 北水流出29億元

習近平「禮節性」會見布林肯，司長接機未鋪紅地氈，美媒稱中方蓄意冷落，兩國要重修舊好，似乎仍有漫漫長路，科技股挫。內地6月LPR利率在MLF降息後跟隨下調，但是與房貸利率掛鉤的5年期以上LPR降幅低於預期，內房股下跌。港股跌幅擴大。藥明生物（2269）加入「科學碳目標倡議」 提交碳目標承諾書，是跌幅最大的藍籌。

恒指今早低開49點見全日位，午後曾擴大至跌408點，全日高低波幅359點。上升股份比例為14.1%，下跌為41.96%，無升跌為43.92%。

恒指收市跌305點或1.54%，報19607點，大市成交金額944億元，較上日減少8.3%，是6月14日931.28億元成交後最少；國指跌121點或1.79%，報6654點。恒生科技指數收報4075點，跌2.47%。

藍籌股成交金額398.52億元，佔大市成交42.21%；科指成份股成交金額148.83億元，佔大市成交15.76%；國指成份股成交金額219.69億元，佔大市成交23.27%。

24隻雙櫃台股，總成交1.36億元(人民幣)，約1.48億元，約佔大市成交的0.15%，略低於昨日。潤啤（80291）、快手（81024）、京東健康（86618），成交最多的是中移動（80941）7392.4萬元。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.23%，至124.21億元，佔大市成交18.35%。牛熊證成交金額57.55億元，增加6.14%；窩輪成交金額66.66億元，減少0.91%。

藍籌15隻升，60隻下跌，5隻無升跌。中電（0002）升7.85%，收報61.8元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌17.02%，收報38.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報34.35元，升1.03%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報4.03元，跌8.2%。

恒指10天線(19566.45點)升穿250天線(19549.43點)，指數跌穿50天線(19685.24點)，曾跌穿10天、250天線。

科指10天線(4047.03點)今早開市曾升穿250天線(4054.45點)，不過隨著指數下跌，「黃金交叉」得而復失。指數亦跌穿100天線(4087.09點)及曾跌穿250天線。

北水南下合計淨流出29.53億元，終止單日流入。南水流出10.38億元。

午後消息股表現

維他奶（0345）全年轉賺4572萬 末期息1.4仙 EBITDA增82%。收報12.6元，跌2.02%。

阿里巴巴（9988）：蔡崇信接替張勇出任董事會主席 吳泳銘出任CEO。收報88.5元，跌1.34%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金山科技工業（0040）收報0.55元，升1.85%。

興勝創建（0896）收報1.04元，跌4.59%。東方表行集團（0398）收報4.66元，升0.22%。

蒙古能源（0276）虧損16億，按年多蝕3.5倍。收報0.79元，跌21.78%。

國泰（0293）下月起於內地招聘機艙服務員，內地網民意見不一，有網民憂內地員工會受歧視。收報8.06元，升4.27%。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲據報召開非公開會議，稱淘天集團情況十分嚴峻，提三大改變方向。收報88.5元，跌1.34%。

阿里再減持商湯（0020），套現1.1億，持股降至5.91%。收報2.25元，跌1.32%。

天虹（2678）發盈警，首6月料轉蝕8億。收報5.35元，跌5.48%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見13.18元，收報11.96元，跌6.56%；海信家電（0921）創上市新高，見19.1元，收報18.58元，升2.09%；象興國際（1732）創上市新高，見0.74元，收報0.68元，升1.49%；中慶股份（1855）創上市新高，見15.36元，收報13.6元，跌8.85%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見82元，收報79.7元，升5.15%；讀書郎（2385）創上市新高，見10.24元，收報8.72元，跌12.45%；景聯集團（2929）創上市新高，見1.6元，收報1.3元，升13.04%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.29元，收報2.14元，升9.74%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.175元，收報0.168元，升12.75%；時富金融服務集團（0510）創52周高，見0.6元，收報0.56元，升16.67%；中興通訊（0763）創52周高，見30.9元，收報30.7元，升7.72%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.33元，收報1.31元，升3.15%；米格國際控股（1247）創52周高，見1.25元，收報1.13元，跌0.88%；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.76元，收報0.74元，升2.78%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.04元，收報1.03元，升17.05%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.67元，收報1.65元，升0.61%；海納智能（1645）創52周高，見1.35元，收報1.28元，升6.67%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見61.55元，收報61.5元，升0.16%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，普星能量（0090）低見0.435元，收報0.435元，跌12.12%；思派健康（0314）低見15.3元，收報15.56元，跌5.12%；豐盛控股（0607）低見0.056元，收報0.057元，跌5%；康大食品（0834）低見0.21元，收報0.21元，跌6.67%；精優藥業（0858）低見0.05元，收報0.05元，跌9.09%；中原銀行（1216）低見0.51元，收報0.52元，跌5.45%；西王特鋼（1266）低見0.037元，收報0.037元，跌5.13%；基石控股（1592）低見0.068元，收報0.071元，跌4.05%；兌吧（1753）低見0.345元，收報0.35元，跌5.41%；博駿教育（1758）低見0.153元，收報0.155元，跌6.63%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見0.75元，收報0.75元，跌6.25%；東岳集團（0189）低見5.34元，收報5.46元，跌1.8%；麗新國際（0191）低見1.42元，收報1.42元，跌2.07%；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，跌0.77%；美蘭空港（0357）低見11.84元，收報12.08元，跌3.82%；先豐服務集團（0500）低見0.185元，收報0.205元，升2.5%；首鋼資源（0639）低見1.88元，收報1.89元，跌6.44%；普達特科技（0650）低見0.68元，收報0.7元，跌2.78%；香港華人有限公司（0655）低見0.43元，收報0.44元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.193元，收報0.193元，跌6.76%。

異動股

上升異動股，包括，聯旺集團（8217）創52周高，見0.245元，收報0.201元，升128.41%；鼎石資本股權（2951）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報0.04元，升66.67%；萬成環球控股（8309）收報0.095元，升39.71%；中國基礎能源（8117）收報0.077元，升37.5%；雲頂新耀－Ｂ（1952）收報19.16元，升30.16%；中國創意控股（8368）創52周高，見0.38元，收報0.335元，升28.85%；超大現代（0682）收報0.034元，升25.93%；恆偉集團控股（8219）創52周高，見0.9元，收報0.83元，升23.88%；萬華媒體（0426）收報0.087元，升17.57%；景聯集團（1751）創52周高，見1.3元，收報1.22元，升17.31%。

下跌異動股，包括，匯聯金融服務（8030）見52周低0.55元，收報0.55元，跌38.2%；ALCO HOLD RTS（2925）收報0.016元，跌36%；萬勵達（8482）停牌；敏捷控股（0186）收報0.3元，跌25%；ITP HOLDINGS（8446）收報3.15元，跌22.79%；蒙古能源（0276）收報0.79元，跌21.78%；弘陽服務（1971）創上市新低，見0.98元，收報1元，跌17.36%；藥明生物（2269）收報38.75元，跌17.02%；官醞控股（8513）收報0.101元，跌16.53%；藥明生物（2269）收報39.7元，跌14.99%；實力建業（0519）收報0.071元，跌14.46%。

 

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