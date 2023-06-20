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Adyen香港零售報告：37%商戶料明年拓展新線上市場

荷蘭支付整合平台Adyen發表《Adyen香港零售報告》，當中37%受訪香港商戶表示，計劃於明年拓展新的線上市場，亦有33%受訪商戶計劃在國外開設實體店，較去年的21%及19%均有所上升。計劃投資新市場的受訪者當中，45%表示中國為其目標市場，另有28%受訪者指其目標市場為加拿大和澳洲。

消費者方面，研發發現69%受訪者表示更常光顧支援線上和實體店舖購物的零售商，但只有31%受訪企業擁有相關技術；香港現時僅有33%商戶接納以電子錢包付款，低於去年的38%。 

Adyen香港區主管鄧啓俊認為，香港電子貨幣發展較慢，例如街市及的士仍主要接受現金支付，冀政府可通過更多政策推動電子貨幣發展。他又稱，政府派發電子消費券後，看到45歲或以上受訪者現時亦更偏好數碼付款方式，相信可從中培養出用戶的習慣性。

是次報告由 Adyen委托Opinium LLP及Censuside訪問36000名消費者及12000個商戶，當中香港消費者及商戶數目分別佔1000名和521個。 

 

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