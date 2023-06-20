整體本地生產總值在2023年第一季較上年同期實質上升2.7%，而2022年第四季的跌幅為4.1%。

按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在2023年第一季實質上升3.1%，而2022年第四季的跌幅為4.2%。在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，經濟在2023年第一季明顯改善。然而，外圍環境疲弱繼續拖累進出口貿易業的表現。

進出口貿易、批發及零售業的增加價值，繼2022年第四季與上年同期比較實質下跌19.7%後，在2023年第一季下跌7.7%。

住宿及膳食服務業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質上升83.2%，而2022年第四季則下跌6.0%。

運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質上升32.0%，而2022年第四季的升幅為1.0%。

資訊及通訊業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質上升0.7%，與2022年第四季0.8%的升幅相若。

金融及保險業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質下跌2.8%，而2022年第四季則上升0.3%。

地產、專業及商用服務業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較錄得4.9%的實質升幅，而2022年第四季的跌幅則為2.4%。

公共行政、社會及個人服務業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質上升5.6%，而2022年第四季的升幅為1.7%。

就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質上升3.9%，而2022年第四季的跌幅則為0.1%。

電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質上升0.9%，而2022年第四季則下跌2.2%。

建造業的增加價值，在2023年第一季與上年同期比較實質下跌5.0%，而2022年第四季的升幅則為8.0%。

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