縱橫遊（8069）公布，截至今年3月底的2023財年全年虧損收窄至412.5萬元，2022財年虧損為1550萬元，來自持續經營及已終止業務的每股基本虧損為0.0082元﹔維持不派息。
期內，隨著世界各地放寬對疫情的控制，集團來自持續經營業務的收益按年94.5倍至1.58億元，當中來自銷售旅行團的收益達1.23億元，按年升78.7%﹔來自銷售旅遊配套相關產品及服務的差價收入為178.9萬元。
至於2023財年銷售時尚生活及保健產品收益為3217.1萬元，2022財年無錄得收益，此分部虧損約為500萬元，主要由於適用的毛利率低以及在起步階段產生大量員工成本以及廣告、宣傳及營銷開支。集團持股51%的附屬「豐衣足食」作為香港餐飲業務，並於尖沙咀開設一家餐廳，及於2月14至3月15日試業，期內錄得分部收益70萬元，分部虧損300萬元。
至於已終止的加密貨幣開採收益為19.5萬元，按年跌83.5%。集團由於加密貨幣市場及價格波動以及電力成本上漲，加上以太坊開採的難度增加，加密貨幣開採於2022年6月15日暫停。集團又已於2023年2月16日出售所有挖礦機設備，並於2022年10月終止租用有關辦公室物業。該業績2023財年虧損為168.2萬元。
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