另外，航空信用卡上半年申請量也較去年同期大增，按年增加四倍，佔全部發卡量的15%。蔡秀琼表示，去年疫情期間，客戶旅游需求量低，航空信用卡的需求量亦較低；而今年疫情放開之後，大新銀行對航空信用卡也增加了許多推廣措施，如新客於ANA信用卡累積簽賬金額即可兌換里數來回日本。

刷卡消費方面，最主要的升幅來自旅游支出，如購買機票，預訂酒店等。今年上半年，商戶收單增幅達到40%以上。銀聯卡消費量增加較多，相信是因爲與内地恢復通關，内地游客數量回升。另外，支付寶及微信支付消費量亦有大量增加。

2023年上半年，大新銀行信用卡整體海外消費已回升至2019年疫情前的七成，其中日圓，英鎊和泰銖消費回升至八成，澳門幣消費已回升至九成。蔡秀琼稱，回升較多的國家和地區多爲港人出行時的首選。今年上半年，綫上新用戶卡刷卡消費量佔全部消費量35%，目前仍然呈現上升趨勢，較疫情前25%增幅較大，可見到香港人消費習慣發生變化。蔡秀琼透露，下半年會推出更多信用卡優惠活動，如手機銀行玩游戲得獎賞，累積簽賬金額贈送里程等。