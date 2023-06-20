大新銀行（2356）指，今年上半年信用卡發卡量大增，已經超過去年全年七成、同期刷卡消費金額亦按年升逾兩成。大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼稱，今年上半年信用卡發卡量整體大增的原因是一月中推出了全新信用卡 Myauto。這款信用卡主要針對香港私家車主等高消費客戶群、其發卡量佔上半年總體發卡量的三成。
另外，航空信用卡上半年申請量也較去年同期大增，按年增加四倍，佔全部發卡量的15%。蔡秀琼表示，去年疫情期間，客戶旅游需求量低，航空信用卡的需求量亦較低；而今年疫情放開之後，大新銀行對航空信用卡也增加了許多推廣措施，如新客於ANA信用卡累積簽賬金額即可兌換里數來回日本。
刷卡消費方面，最主要的升幅來自旅游支出，如購買機票，預訂酒店等。今年上半年，商戶收單增幅達到40%以上。銀聯卡消費量增加較多，相信是因爲與内地恢復通關，内地游客數量回升。另外，支付寶及微信支付消費量亦有大量增加。
2023年上半年，大新銀行信用卡整體海外消費已回升至2019年疫情前的七成，其中日圓，英鎊和泰銖消費回升至八成，澳門幣消費已回升至九成。蔡秀琼稱，回升較多的國家和地區多爲港人出行時的首選。今年上半年，綫上新用戶卡刷卡消費量佔全部消費量35%，目前仍然呈現上升趨勢，較疫情前25%增幅較大，可見到香港人消費習慣發生變化。蔡秀琼透露，下半年會推出更多信用卡優惠活動，如手機銀行玩游戲得獎賞，累積簽賬金額贈送里程等。