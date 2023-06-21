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觀望鮑威爾國會作證 美股、美債息偏軟 道指跌245點

聯儲局主席鮑威爾周三和周四將在國會就半年度貨幣政策報告作證，料有助於驅散外界對於利率前景的困惑。在周三參議院舉行提名確認聽證會前，三名聯儲局重要職位候選人表示，履新後將把打擊通脹作為首要目標。投資者忐忑等待鮑威爾在國會作證，美債息回落，美債息倒掛擴闊，美股下跌。

道瓊斯工業平均指數收跌245點，跌幅0.72%，報34053點。標普500指數收跌20點，跌幅0.48%，報4388點。納斯達克綜合指數收跌22點，或0.17%，報13667點。

波音跌3.46%，報212.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累50點，而聯合健康升2.38%，報469.39元，貢獻道指71點。

科技股方面，蘋果收市報185.01元，升0.04%，谷歌母公司Alphabet收市報123.1元，跌0.34%，亞馬遜收市報125.78元，升0.23%，Facebook收市報284.33元，升1.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.59%，報459點。德國DAX指數收跌0.56%，報16111點；法國CAC 40指數跌0.28%，報7294點；英國富時100指數收跌0.26%，報7569點。

納斯達克中國金龍指數收跌4.91%，報6711點。

美國2年期債息曾跌最多1.21%，低見4.6569厘，是6月16日後最低。收報4.6847厘，是6月15日後收市低。

美國10年期債息曾跌最多1.64%，低見3.6995厘，是6月13日後最低。收報3.7207厘，是6月15日後收市低。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至98.169基點，是6月16日後最闊。收市報97.038基點，是3月9日後收市最闊，當日報97.309基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至低見153.964基點，是6月16日後最闊。收市報151.704基點，是6月9日後收市最闊。

道指曾跌最多1.12%，是6月14日後最大跌幅。低見33915.93點，是6月14日後最低。收市報34053.87點，是6月14日後收市低。連跌2日，累計跌354.19點，對上一次連跌2日是5月31日。

標指曾跌最多0.96%，是5月24日後最大跌幅。低見4367.19點，是6月15日4362.6點後最低。收市報4388.71點，是6月14日後收市新低，當日報4372.59點。連跌2日，累計跌37.13點，對上一次連跌2日是5月24日。

納指曾跌最多0.93%，是6月7日後最大跌幅。低見13561.84點，是6月15日13561.37點後最低。收市報13667.29點，是6月14日後收市新低，當日報13626.48點。連跌2日，累計跌115.53點，對上一次連跌2日是5月24日。

 

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