個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.32%，折合報341.88元；阿里巴巴（9988）跌2.65%，折合報86.01元；美團（3690）跌2.97%，折合報128.37元；匯控（0005）升0.19%，折合報61.61元；建行（0939）跌1.03%，折合報5.01元。

道期現升0.014%；標期現升0.03%；納期現升0.05%。日本東證指數現跌0.05%；韓國KOSPI指數現跌0.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.15%。

VIX指數隔晚跌2.18%或0.31點，報13.88點。

紐油現跌0.22%或0.15美元，報71.03美元；布油現跌0.3%或0.23美元，報75.67美元；金價現升0.06%或1.22美元，報1937.64美元；LME 銅期貨隔晚升0.09%或8美元，報8548美元。美國10年期債息現升0.2%或0.0078厘，報3.7285厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國動向（3818）、香港興業國際（0480）、本間高爾夫（6858）、HYPEBEAST（0150）、松齡護老集團（1989）、謝瑞麟（0417）等。

安徽皖通（0995）擬以36.66億元人民幣收購六武高速公路。

大新銀行（2356）上半年信用卡發卡及消費量均顯著增長。

嘉里建設（0683）96.6億投得上海黃浦區外灘社區用地。

雅居樂（3383）主席五弟兼非執董陳卓賢，助子建「景業名邦」違上市規則遭批評。

中移動（0941） 5月5G上客淨增815萬戶，5G客數逾7億。

縱橫遊（8069）全年虧損收窄至412萬元，不派息。

翠華（1314）發盈喜，料去年虧轉盈，最多賺6000萬元。

大摩升中電（0002）目標價至70元，評級升至「增持」。

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