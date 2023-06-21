恒指今早低開301點或1.54%，報19305點，大市成交金額14億元；國指今早低開108點或1.63%，報6546點。恒生科技指數開市報3986點，跌2.18%。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為20.02%，下跌為41.85%，無升跌為38.12%。
24隻雙櫃台股，總成交1.23億元人民幣，相當於約1.34億港元，佔大市成交的9.35%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。海底撈（6862）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。
藍籌4隻升，65隻下跌，11隻無升跌。海底撈（6862）升0.45%，報17.82元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌10.84%，報23.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報34.35元，升1.03%；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報4.38元，跌0.23%。
恒指跌穿10天線(19571.78點)、250天線(19543.26點)。科指10天線(4053.58點)升穿250天線(4052.21點)，指數跌穿10天、250天線。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）無成交，報0.305元。香港興業國際（0480）無成交，報2.11元。本間高爾夫（6858）開市報3.55元，升0.57%。HYPEBEAST（0150）無成交，報0.325元。松齡護老集團（1989）停牌。謝瑞麟（0417）無成交，報1.15元。
安徽皖通（0995）擬以36.66億元人民幣收購六武高速公路。開市報7.4元，跌1.2%。
大新銀行（2356）上半年信用卡發卡及消費量均顯著增長。無成交，報5.65元。
嘉里建設（0683）96.6億投得上海黃浦區外灘社區用地。開市報16.8元，跌0.71%。
雅居樂（3383）主席五弟兼非執董陳卓賢，助子建「景業名邦」違上市規則遭批評。開市報1.31元，升0.77%。
中移動（0941） 5月5G上客淨增815萬戶，5G客數逾7億。開市報64元，跌0.47%。
縱橫遊（8069）全年虧損收窄至412萬元，不派息。無成交，報0.133元。
翠華（1314）發盈喜，料去年虧轉盈，最多賺6000萬元。開市報0.29元，升1.75%。
大摩升中電（0002）目標價至70元，評級升至「增持」。開市報61.35元，跌0.73%。
52隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.77元，開市報0.78元，跌1.27%；中煤能源（1898）低見5.7元，開市報5.95元，升0.85%；南戈壁（1878）低見0.75元，開市報0.81元，升1.25%；綠心集團（0094）低見0.053元，開市報0.063元，無升跌；新興光學（0125）低見0.73元，開市報0.73元，無升跌；東岳集團（0189）低見5.34元，開市報5.56元，無升跌；麗新國際（0191）低見1.4元，開市報1.42元，跌2.07%；博富臨置業（0225）低見7.7元，開市報7.7元，跌0.77%；太興置業（0277）低見3.8元，開市報3.8元，無升跌；華寶國際（0336）低見2.86元，開市報2.98元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，聯旺集團（8217）創52周高，見0.245元，開市報0.088元，無升跌；鼎石資本股權（2951）平上市高位0.07元，平上市低位0.012元，開市報0.014元，跌41.67%；萬成環球控股（8309）開市報0.078元，升14.71%；中國基礎能源（8117）開市報0.077元，升37.5%；中國創意控股（8368）創52周高，見0.38元，開市報0.32元，升23.08%；雲頂新耀－Ｂ（1952）開市報15.04元，升2.17%；名仕快相（8483）開市報0.08元，升6.67%；所羅門環球控股（8133）開市報0.115元，升11.65%；超大現代（0682）開市報0.028元，升3.7%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.19元，開市報0.93元，升5.68%；高維科技（2086）開市報0.9元，升21.62%。
下跌異動股，包括，匯聯金融服務（8030）見52周低0.51元，開市報0.55元，跌38.2%；ALCO HOLD RTS（2925）開市報0.024元，跌4%；ITP HOLDINGS（8446）開市報4.07元，跌0.25%；萬勵達（8482）停牌；敏捷控股（0186）開市報0.3元，跌25%；蒙古能源（0276）開市報0.97元，跌3.96%；ATLINKS（8043）開市報0.247元，跌1.2%；德基科技控股（1301）見52周低0.76元，開市報0.98元，無升跌；粉筆（2469）平上市低位6.03元，開市報7.41元，無升跌；弘陽服務（1971）平上市低位0.98元，開市報1.1元，跌9.09%；藥明生物（2269）開市報46.9元，升0.43%。
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