恒指今早低開301點或1.54%，報19305點，大市成交金額14億元；國指今早低開108點或1.63%，報6546點。恒生科技指數開市報3986點，跌2.18%。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為20.02%，下跌為41.85%，無升跌為38.12%。