港元現報7.8272元貶值14點子，曾貶值最多38點子，報7.8296元，亦曾升值最多14點子，報7.8244元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.89點子至5.15107%；1星期HIBOR跌6.48點子至5.13744%；2星期HIBOR跌8.39點子至5.13613%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.8點子至5.07458%；6個月期HIBOR跌1.86點子至5.08798%；12個月期HIBOR升0.91點子至5.14923%。

美元指數現報102.568升值0.028點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.16271%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1345%，連續9日收窄，利差是2023年1月02日後最窄，當日差距為-0.0451%。

對上一次連續9日收窄，是2022年11月24日，當日利差報0.0211%。

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