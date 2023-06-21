內地刺激政策力度不及預期後，投資者對於復蘇前景愈發擔憂，匯豐等機構紛紛下調內地GDP增速預測，人民幣再創7個月最弱，離岸價貶穿7.2，A股在端午假期前最後一個交易日繼續承壓，港股低開後曾跌逾400點，下試50天線， 雙櫃台股佔大市成交0.16%，北水續流出。
恒指今早低開301點，高位跌229點，低位跌408點，高低波幅179點。通訊服務、非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為10.94%，下跌為39.74%，無升跌為49.3%。
恒指半日跌373點或1.91%，報19233點，大市成交金額525億元；國指跌138點或2.08%，報6516點。恒生科技指數收報3984點，跌2.22%。
藍籌股成交金額194.61億元，佔大市成交37.06%；科指成份股成交金額108.4億元，佔大市成交20.64%；國指成份股成交金額163.06億元，佔大市成交31.05%。
24隻雙櫃台股，總成交0.75億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.16%。
窩輪及牛熊證成交金額減少8.72%，至118.44億元，佔大市成交22.53%。牛熊證成交金額51.95億元，減少14.55%；窩輪成交金額66.49億元，減少3.57%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。工行（1398）、中石油（0857）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，72隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升0.79%，收報83.2元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌10.65%，收報23.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報74.2元，升5.17%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報123.7元，跌6.36%。
恒指跌穿10天線(19564.61點)、250天線(19542.98點)，下試20天線(19175.83點)。科指跌穿10天線(4053.41點)、250天線(4052.2點)，下試50天線(3936.21點)。
北水南下合計淨流出24.46億元，較上日減少17.19%，連續第2日流出，累計流出53.99億元。南水北上合計淨流出16.64億元人民幣，終止單日流入。
花旗：對阿里（9988）任命吳泳銘為新CEO感到意外。阿里戰略規劃總裁陳龍：目前AI改變仍限於工具和內容。收報85.3元，跌3.45%。
藥明生物（2269）昨瀉17%，今早發公告，稱昨召開投資者開放日，料上半年收入增長放緩。收報38.5元，跌0.65%。
內地延長新能源汽車車輛購置稅減免政策至2027年。汽車股吉利（0175）收報9.62元，跌1.13%。比亞迪（1211）收報259.8元，跌1.22%。華晨中國（1114）收報3.01元，跌1.31%。廣汽集團（2238）收報4.62元，跌0.43%。東風集團股份（0489）收報3.87元，跌0.26%。長城汽車（2333）收報8.95元，跌0.44%。北京汽車（1958）收報2.06元，無升跌。慶鈴汽車股份（1122）見52周低0.77元，收報0.77元，無升跌。小鵬（9868）收報42.1元，跌1.06%。五菱（0305）收報0.74元，無升跌。理想汽車（2015）收報132.1元，跌0.9%。蔚來（9866）收報72.55元，升2.83%。零跑（9863）收報42.15元，跌1.4%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）收報0.305元，無升跌。香港興業國際（0480）收報2.11元，無升跌。本間高爾夫（6858）收報3.55元，升0.57%。
HYPEBEAST（0150）收報0.325元，無升跌。松齡護老集團（1989）停牌。謝瑞麟（0417）收報1.15元，無升跌。
安徽皖通（0995）擬以36.66億元人民幣收購六武高速公路。收報7.4元，跌1.2%。
大新銀行（2356）上半年信用卡發卡及消費量均顯著增長。收報5.65元，無升跌。
嘉里建設（0683）96.6億投得上海黃浦區外灘社區用地。收報16.8元，跌0.71%。
雅居樂（3383）主席五弟兼非執董陳卓賢，助子建「景業名邦」違上市規則遭批評。收報1.31元，升0.77%。
中移動（0941），5月5G上客淨增815萬戶，5G客數逾7億。收報64元，跌0.47%。
縱橫遊（8069）全年虧損收窄至412萬元，不派息。收報0.133元，無升跌。
翠華（1314）發盈喜，料去年虧轉盈，最多賺6000萬元。收報0.29元，升1.75%。
大摩升中電（0002）目標價至70元，評級升至「增持」。收報61.35元，跌0.73%。
破頂股包括，馬可數字科技（1942）創上市新高，見85.25元，收報83.25元，升7.21%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.44元，收報2.4元，升11.63%；新鴻基地產（80016）創上市新高，見93.7元，收報93.45元，升0.43%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1033.25元，收報1033.25元，升0.11%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.2元，收報1.19元，跌0.83%；美圖公司（1357）創52周高，見3.47元，收報3.28元，升6.15%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.67元，收報1.66元，升0.61%；FAST RETAIL-DRS（6288）創52周高，見21元，收報20.15元，跌3.13%；惠陶集團（8238）創52周高，見2.15元，收報1.97元，跌5.74%；海納星空科技（8297）創52周高，見0.36元，收報0.345元，升1.47%。
39隻股份創上市新低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.08元，收報0.09元，升5.88%；普星能量（0090）低見0.4元，收報0.45元，無升跌；思派健康（0314）低見13.42元，收報13.6元，跌8.11%；豐盛控股（0607）低見0.052元，收報0.054元，跌6.9%；精優藥業（0858）低見0.049元，收報0.05元，無升跌；建德國際控股（0865）低見0.022元，收報0.024元，無升跌；力圖控股（1008）低見0.139元，收報0.139元，跌0.71%；中原銀行（1216）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；蠟筆小新食品（1262）低見0.23元，收報0.23元，跌1.71%；兌吧（1753）低見0.29元，收報0.32元，跌11.11%。
30隻股份創52周低，其中十隻包括，中生製藥（1177）低見3.5元，收報3.54元，跌4.58%；中煤能源（1898）低見5.62元，收報5.71元，無升跌；東岳集團（0189）低見5.34元，收報5.37元，跌1.65%；瀛晟科學（0209）低見0.111元，收報0.111元，跌17.78%；愛帝宮（0286）低見0.36元，收報0.365元，跌2.67%；華寶國際（0336）低見2.71元，收報2.73元，跌5.21%；美蘭空港（0357）低見11.5元，收報11.62元，跌3.65%；中國金融投資管理（0605）低見0.43元，收報0.43元，跌5.49%；首鋼資源（0639）低見1.88元，收報1.92元，升1.05%；普達特科技（0650）低見0.61元，收報0.67元，跌1.47%。
異動股
上升異動股，包括，山東墨龍（0568）收報2.64元，升36.08%；MINDTELL TECH（8611）收報0.144元，升35.85%；烯石電車新材料（6128）收報0.59元，升32.58%；BHCC HOLDING（1552）收報0.109元，升29.76%；朗華國際集團（8026）收報0.295元，升19.92%；中國寶力科技（2953）收報0.74元，升19.35%；ALCO HOLD RTS（2925）平上市低位0.012元，收報0.019元，升18.75%；金奧國際（0009）收報0.02元，升17.65%；龍皇集團（8493）收報0.05元，升13.64%；綠領控股（0061）收報0.112元，升12%；中泛控股（0715）收報0.019元，升11.76%。
下跌異動股，包括，粉筆（2469）創上市新低，見3.7元，收報4.04元，跌33%；ITP HOLDINGS（8446）見52周低1.81元，收報2元，跌25.93%；京基智慧文化（0550）收報0.244元，跌22.54%；IGG（0799）收報4.33元，跌19.07%；透雲生物（1332）收報0.5元，跌18.03%；瀛晟科學（0209）見52周低0.111元，收報0.111元，跌17.78%；中國紅包（8316）收報1.46元，跌16.09%；鼎石資本股權（2951）收報0.034元，跌15%；超大現代（0682）收報0.029元，跌14.71%；中手游（0302）收報1.77元，跌14.49%；景瑞（1862）平上市低位0.11元，收報0.11元，跌14.06%。
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