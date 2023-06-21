內地刺激政策力度不及預期後，投資者對於復蘇前景愈發擔憂，匯豐等機構紛紛下調內地GDP增速預測，人民幣再創7個月最弱，離岸價貶穿7.2，A股在端午假期前最後一個交易日繼續承壓，港股低開後曾跌逾400點，下試50天線， 雙櫃台股佔大市成交0.16%，北水續流出。