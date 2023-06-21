公司指，全資附屬公司PCCW Media及PCCWMedia的全資附屬公司Viu與Canal+訂立股份認購協議，據此，Canal+將認購總金額為3億美元（「股本投資總額」）的Viu股份，根據股份認購協議的條款，合共1770.1萬股Viu股份已按發行價每股Viu股份約11.30美元配發及發行予Canal+，作為支付首次認購相關款項2億美元的代價。於首次完成後，公司間接（透過PCCW Media）持有Viu約73.9%權益；及Canal+直接持有Viu約26.1%權益。

待Canal+完成股本投資總額後，Canal+將有權行使期權收購PCCW Media持有的相關數目之Viu股份。行使後將持股51%。根據現時估計，(i)股本投資總額；及(ii)認購期權行使價之總和將少於9.30億美元。

電盈指，新的策略合作夥伴關係將利用Canal+的全球優勢及專長，透過各種舉措，包括合作進行優質作品製作及內容創作，擴大Viu的全球市場覆蓋範圍，以及持續改善用戶體驗，使Viu實現進一步發展。本次合作將使Canal+在將亞洲發展成為下一個增長引擎方面邁出重要一步。

電盈指，所得款項將用於透過各種不同途徑為股東創造價值，包括但不限於開發及採購內容以增強內容供應，擴大用戶及訂戶基礎，並支援一般營運及技術改進。

Canal+集團是一家付費電視運營商，截至2022年底在全球擁有約2,550萬用戶。Canal+集團於法國、非洲及亞太地區以及中東歐和法國海外領地從事電視廣播及發行業務。Canal+集團全資擁有並營運Studiocanal, Studiocanal是一家歐洲影視製作公司，在全球範圍內製作及發行頂級品質的劇情片及電視劇集。Studiocanal擁有歐洲最大的電影庫，亦是世界上最大的電影庫之一，擁有超過7,000部影片。Canal+為Vivendi SE的間接全資附屬公司，Vivendi SE是一家於巴黎泛歐證券交易所(Euronext Paris Stock Exchange)上市的公司（巴黎泛歐股份代號：VIV）。

Viu是over-the-top視像串流平台，為亞洲、中東及南非等16個市場提供服務。Viu International Limited透過附屬公司Moov (Hong Kong) Limited於香港營運數碼音樂串流及演唱會服務MOOV。資料顯示，2017年，黃VIU已引入弘毅資本(聯想)、富士康，及淡馬錫作策略性股東。

根據Viu於2022財政年度的管理賬目，Viu錄得逾2.50億美元的收益，按年增長36%。於2022年，Viu的付費用戶增長45%至1,220萬，每月活躍用戶增長13%至6,640萬。於2022財政年度，Viu錄得2,200萬美元的首個全年EBITDA正數，而2021財政年度則錄得100萬美元EBITDA虧損。

Viu截至2022年12月31日止財政年度的未經審核除稅前綜合虧損淨額約為1.40億美元，以及未經審核除稅後綜合虧損淨額約為1.43億美元。Viu截至2021年12月31日止財政年度的經審核除稅前綜合虧損淨額約為1.49億美元，以及經審核除稅後綜合虧損淨額約為1.51億美元。Viu於2022年12月31日的未經審核綜合資產淨值（經資本化股東貸款調整後）約為1.48億美元。

CANAL+集團行政總裁 Maxime Saada 表示，「我們非常高興宣布與電訊盈科成為合作夥伴。CANAL+在歐洲及非洲已取得市場領導地位。我們期待亞洲能成為集團新的增長引擎，而我們對 Viu 的投資將會是達成此目標的重要一步。Viu 已具業務規模，擁有廣告點播 (AVOD)和訂閱點播 (SVOD) 混合商業模式，並聚焦泛區域及本地內容，集合實現卓越增長並繼續成為區內領先服務供應商的所有元素」。

電訊盈科署理集團董事總經理暨集團財務總監許漢卿表示，「我們很高興能夠與 CANAL+開展合作關係，期望透過發揮 CANAL+及電訊盈科在環球的協同效益，令 Viu 更上一層樓。Viu 在泛區域串流市場已建立其領導地位，我們相信目前是適當時機為業務引入戰略夥伴，進一步擴展其環球版圖，釋放 Viu 業務的潛力，為股東創造更多價值」。

CANAL+國際行政總裁 Jacques du Puy 表示，「我很欣賞 Viu 團隊至今取得的佳績。我們期待在未來的日子，支持 Viu 繼續高速增長，包括與我們在越南、緬甸、非洲及中東現有業務，發揮協同效益」。

Viu 行政總裁暨電訊盈科媒體董事總經理李凱怡表示，「我們建立 Viu 之時，目標是為媒體業務創新及轉型，並透過進入東南亞、中東及南非等大潛力市場，打入國際市場。在建立及穩固了 Viu 串流業務在亞洲的領導地位後，我們很高興能夠得到 CANAL+以策略投資者身份加盟，借助他們在優質製作、內容創作及專業發行的環球優勢，推動 Viu 加速增長。我們期待 Viu 的業務在電訊盈科和 CANAL+合力支持下再創新里程」。

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