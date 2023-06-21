文章日期：2023年6月21日 15:06
據京東（9618）官方微信號「京東黑板報」，京東將於7月13日在北京舉行全球科技探索者大會暨京東雲峰會，屆時將發布京東大模型，推出新一代數字基礎設施，升級產品及解決方案。
京東現報142.5元，跌4.81%，京東（89618）則跌4.5%，131.3元人民幣。
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