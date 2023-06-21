該集團指，資訊科技基礎設施解決方案服務分部的業績受企業及機構的持續數碼化轉型趨勢所推動。該等企業及機構旨在提升運營效率、改善數據並進行業務分析及決策，並透過線上渠道創建新的數碼業務模式。為滿足不斷增長的需求，集團的長遠計劃包括三大重點，提供混合雲、多雲及「即服務」；網絡安全；及數據及應用程式解決方案。此等重點計劃使集團得以在客戶的數碼化轉型過程當中，為他們提供更具價值、更全面的整體解決方案。該分部亦在馬來西亞吉隆坡設立了第二個服務台中心，並預期亞太區市場對高質量資訊科技托管服務包括外判、服務台服務、工作流程自動化及硬件保修等需求將有所增加。

其與前計算機科學系教授陳振冲成立合資公司EAI，專注於開發創新產品、解決方案及服務，使學校、企業和政府組織能更佳地運用人工智能於營運當中。鑒於市場對人工智能的需求不斷增長，EAI專注發展多項技術，包括機器學習、數據分析、圖像和語音處理、自然語言處理(NLP)等領域。EAI 的研發實驗室現已開幕，目前正在開發的產品之一是基於 NLP 技術的產品，為企業及機構提供類似ChatGPT的體驗。

思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國表示，展望未來，他們將繼續專注發展核心業務，為亞太區的公營及私營領域提供創新及綜合產品、解決方案及服務。隨著疫情退卻及經濟活動恢復正常，我們亦對集團的未來發展充滿信心，將繼續把握市場湧現的新機遇。

其他報道

外交部毛寧：拜登稱習近平為「獨裁者」 言論極其荒謬

新加坡主權財富基金據報擬加碼投資美企

傳保監局林瑞江已約滿離任 保監局傳有兩名執董暫不在職務

A股三大指數均以全日最低位收市 滬深兩市成交破萬億

PayMe加碼消費券商戶優惠

京東下月13日發布AI大模型

日央行4月會議紀要：急速修正貨幣寬鬆政策有風險

萬事達卡可連接支付寶 在內地無現金支付

據報中金正保薦極兔上市 菜鳥擬改由中信及摩通任保薦人

香港上海匯豐委任前畢馬威香港合伙人為獨立非執董