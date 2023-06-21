思博系統（8319）宣布，截至今年3月底止年度，受惠於客戶需求增長及資訊科技基礎設施管理服務帶來額外貢獻的淨影響所推動，收益按年增長30%至約8.87億元。毛利按年增長32.8%至約1.393億元，年度溢利升34.5%至約2270萬元。該集團建議派末期股息每股1仙，按年增加29.9%，派息比率為40.88％。該集團成為少數在GEM板上市而有息派的公司，為過去一年該板21間有派現金股息的其中一間。
該集團指，資訊科技基礎設施解決方案服務分部的業績受企業及機構的持續數碼化轉型趨勢所推動。該等企業及機構旨在提升運營效率、改善數據並進行業務分析及決策，並透過線上渠道創建新的數碼業務模式。為滿足不斷增長的需求，集團的長遠計劃包括三大重點，提供混合雲、多雲及「即服務」；網絡安全；及數據及應用程式解決方案。此等重點計劃使集團得以在客戶的數碼化轉型過程當中，為他們提供更具價值、更全面的整體解決方案。該分部亦在馬來西亞吉隆坡設立了第二個服務台中心，並預期亞太區市場對高質量資訊科技托管服務包括外判、服務台服務、工作流程自動化及硬件保修等需求將有所增加。
其與前計算機科學系教授陳振冲成立合資公司EAI，專注於開發創新產品、解決方案及服務，使學校、企業和政府組織能更佳地運用人工智能於營運當中。鑒於市場對人工智能的需求不斷增長，EAI專注發展多項技術，包括機器學習、數據分析、圖像和語音處理、自然語言處理(NLP)等領域。EAI 的研發實驗室現已開幕，目前正在開發的產品之一是基於 NLP 技術的產品，為企業及機構提供類似ChatGPT的體驗。
思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國表示，展望未來，他們將繼續專注發展核心業務，為亞太區的公營及私營領域提供創新及綜合產品、解決方案及服務。隨著疫情退卻及經濟活動恢復正常，我們亦對集團的未來發展充滿信心，將繼續把握市場湧現的新機遇。
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