年內集團收入為16.79億元，按年跌12.37%；整體毛利率（計入存貨減值撥回）為61.2%，按年跌2.7個百分點。集團指中國服裝行業總體呈現持續放緩的發展態勢，行業面臨的挑戰和機遇並存。在國內外市場需求疲弱、原材料成本高企、外貿環境錯綜複雜等風險因素的影響下，行業經濟運行壓力顯著加大。

按業務分部計，除旗下品牌Kappa配件業務，其他業務收入均錄得跌幅。Kappa服裝業務收入為12億元，按年跌5.9%；Kappa鞋類業務收入為2.81億元，按年跌16.9%；Kappa配件業務收份為6,100萬元，按年升41.9%；其他業務收入為1.37億元，按年跌47.3%；集團指收入錄得按年跌幅，是源於國內COVID-19疫情局部爆發導致客流下降及童裝業務轉為特許授權的影響。

集團展望，未來在國內經濟韌性與宏觀政策保障的大背景下，整體經濟大局將穩步復甦。集團對中國整體體育運動，休閒服裝行業的前景持積極樂觀態度，集團亦將持續優化全渠道管理，以及促進線上線下協同發展，提升業務能力及銷售表現。

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