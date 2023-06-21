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內憂外患 港股連跌三日 恒指跌388點 科指跌2.7% 北水續流出

內地刺激政策力度不及預期，市場續憂內地前景。人行未阻人民幣貶值，離岸價貶穿7.2，出口股未見受惠，但港口航運股即使下跌，表現仍較內需股佳，體育用品藍籌股更跌逾5%。新能源車成為內地刺激內需主力，終公布購置稅減免延長4年，新能源車股逆市上升；救市力度不太用力的內房股續跌。另一方面，拜登稱習近平為「獨裁者」，外交部回應「言論極其荒謬」，中美關係要回暖似乎又有新挑戰。內憂外患，加上A股在端午假期前最後一個交易日繼續承壓，港股午後跌幅擴大，三大指數連跌三日，北水第二日流出，大市成交連續兩日不足千億元。

通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.55%，下跌為44.77%，無升跌為38.67%。

恒指今早低開301點，高位跌229點，低位跌432點，高低波幅204點。

恒指收市跌388點或1.98%，報19218點，大市成交金額981億元，較上日增加3.95%；國指跌149點或2.24%，報6505點。恒生科技指數收報3961點，跌2.79%。

藍籌股成交金額446.57億元，佔大市成交45.52%；科指成份股成交金額249.65億元，佔大市成交25.44%；國指成份股成交金額369.91億元，佔大市成交37.7%。

24隻雙櫃台股，總成交1.7億元人民幣，相當於約1.85億港元，佔大市成交的0.19%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.73%，至139.79億元，佔大市成交14.24%。牛熊證成交金額65.14億元，增加7.14%；窩輪成交金額74.65億元，增加8.25%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。比亞迪（1211）、中石油（0857）、中石化（0386）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，73隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升1.29%，收報5.49元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌10.27%，收報23.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報73.35元，升3.97%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報122.3元，跌7.42%。

恒指跌穿10天線(19563.09點)、250天線(19542.92點)，曾穿20天線(19175.07點)。科指跌穿10天線(4051.09點)、250天線(4052.11點)，下試50天線(3935.75點)。

北水南下合計淨流出32.63億元，較上日增加10.48%，連續第2日流出，累計流出62.16億元。南水北上合計淨流出6.41億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.21%，是5月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.96%。今曾低見19174.16點，是6月8日19087.66點後最低。今日收市報19218.35點，是6月6日後收市新低，當日報19099.28點。連跌3日，累計跌822.02點，對上一次連跌3日是5月25日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月25日。

科指曾跌最多3.06%，是6月20日後最大跌幅，今曾低見3950.66點，是6月13日3937.85點後最低。今日收市報3961.58點，是6月12日後收市新低，當日報3944.67點。連跌3日，累計跌271.91點，對上一次連跌3日是5月25日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月8日。

國指曾跌最多2.49%，是5月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.18%。今曾低見6489.21點，是6月8日6458.6點後最低。今日收市報6505.81點，是6月6日後收市新低，當日報6479.64點。連跌3日，累計跌327.19點，對上一次連跌3日是5月25日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月25日。

午後消息股表現

京東（9618）下月13日發布AI大模型。收報142.6元，跌4.74%。

電盈（0008）：CANAL+ 3億美元策略投資VIU 行權後可持增至51%。收報3.85元，升0.52%。

謝瑞麟（0417）盈轉虧 全年蝕7144萬 不派末期息。收報1.1元，跌4.35%。

今早及隔晚消息股表現

花旗：對阿里（9988）任命吳泳銘為新CEO感到意外。阿里戰略規劃總裁陳龍：目前AI改變仍限於工具和內容。收報84.7元，跌4.13%。

藥明生物（2269）昨瀉17%，今早發公告，稱昨召開投資者開放日，料上半年收入增長放緩。收報37.75元，跌2.58%。

內地延長新能源汽車車輛購置稅減免政策至2027年。汽車股吉利（0175）收報9.58元，跌1.54%。比亞迪（1211）收報264.6元，升0.61%。廣汽集團（2238）收報4.6元，跌0.86%。長城汽車（2333）收報8.79元，跌2.22%。北京汽車（1958）收報2.06元，無升跌。小鵬（9868）收報43.5元，升2.23%。五菱（0305）收報0.72元，跌2.7%。理想汽車（2015）收報136.2元，升2.18%。蔚來（9866）收報73.35元，升3.97%。零跑（9863）收報44.35元，升3.74%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）收報0.31元，升1.64%。香港興業國際（0480）收報2.1元，跌0.47%。本間高爾夫（6858）收報3.47元，跌1.7%。HYPEBEAST（0150）收報0.32元，跌1.54%。松齡護老集團（1989）停牌。謝瑞麟（0417）收報1.1元，跌4.35%。

安徽皖通（0995）擬以36.66億元人民幣收購六武高速公路。收報7.5元，升0.13%。

大新銀行（2356）上半年信用卡發卡及消費量均顯著增長。收報5.6元，跌0.88%。

嘉里建設（0683）96.6億投得上海黃浦區外灘社區用地。收報15.74元，跌6.97%。

雅居樂（3383）主席五弟兼非執董陳卓賢，助子建「景業名邦」違上市規則遭批評。收報1.27元，跌2.31%。

中移動（0941），5月5G上客淨增815萬戶，5G客數逾7億。收報63.5元，跌1.24%。

縱橫遊（8069）全年虧損收窄至412萬元，不派息。收報0.131元，跌1.5%。

翠華（1314）發盈喜，料去年虧轉盈，最多賺6000萬元。收報0.285元，無升跌。

大摩升中電（0002）目標價至70元，評級升至「增持」。收報61.95元，升0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，馬可數字科技（1942）創上市新高，見85.25元，收報83.2元，升7.15%；壽康集團（2945）創上市新高，見0.69元，平上市低位0.66元，收報0.69元，升4.55%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.55元，收報2.49元，升15.81%；恒生銀行（80011）創上市新高，見106.5元，收報106.5元，升0.76%；新鴻基地產（80016）創上市新高，見93.7元，創上市新低，見92.1元，收報92.1元，跌1.02%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見243.8元，收報243.8元，升1.25%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1033.25元，收報1033.25元，升0.11%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見9.34元，收報9.34元，升2.13%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.2元，收報107.2元，升0.05%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見981.6元，收報981.6元，升0.28%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.2元，收報1.2元，無升跌；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.9元，收報0.89元，升8.54%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；美圖公司（1357）創52周高，見3.47元，收報3.27元，升5.83%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.29元，收報1.29元，升18.35%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.72元，收報1.72元，升4.24%；瑞豐動力（2025）創52周高，見1.46元，收報1.33元，升12.71%；億華通（2402）創52周高，見48.5元，平上市低位33.214元，收報39.5元，升10.71%；FAST RETAIL-DRS（6288）創52周高，見21元，收報20.35元，跌2.16%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，民生教育（1569）低見0.3元，收報0.325元，跌4.41%；卓悅控股（0653）低見0.08元，收報0.085元，無升跌；普星能量（0090）低見0.4元，收報0.43元，跌4.44%；宏華集團（0196）低見0.15元，收報0.151元，跌6.21%；思派健康（0314）低見13.24元，收報13.3元，跌10.14%；豐盛控股（0607）低見0.052元，收報0.054元，跌6.9%；東銀國際控股（0668）低見0.113元，收報0.113元，跌9.6%；超大現代（0682）低見0.025元，收報0.027元，跌20.59%；精優藥業（0858）低見0.049元，收報0.05元，無升跌；建德國際控股（0865）低見0.022元，收報0.024元，無升跌。

63隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.75元，收報0.77元，無升跌；中生製藥（1177）低見3.5元，收報3.59元，跌3.23%；中煤能源（1898）低見5.62元，收報5.72元，升0.18%；新威國際（0058）低見0.077元，收報0.083元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.45元，收報0.495元，跌1%；力寶華潤（0156）低見0.72元，收報0.84元，無升跌；東岳集團（0189）低見5.34元，收報5.37元，跌1.65%；麗新國際（0191）低見1.4元，收報1.4元，無升跌；瀛晟科學（0209）低見0.111元，收報0.134元，跌0.74%；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國華君（0377）收報1.89元，升76.64%；MINDTELL TECH（8611）收報0.15元，升41.51%；山東墨龍（0568）收報2.68元，升38.14%；金力集團（3919）收報0.079元，升31.67%；和嘉控股（0704）收報0.21元，升25.75%；中國創意控股（8368）創52周高，見0.45元，收報0.42元，升23.53%；BHCC HOLDING（1552）收報0.103元，升22.62%；朗華國際集團（8026）收報0.295元，升19.92%；ALCO HOLD RTS（2925）平上市低位0.012元，收報0.019元，升18.75%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.29元，收報1.29元，升18.35%；金奧國際（0009）收報0.02元，升17.65%。

下跌異動股，包括，粉筆（2469）創上市新低，見3.65元，收報3.71元，跌38.47%；IGG（0799）收報4.12元，跌22.99%；ITP HOLDINGS（8446）停牌，停牌前跌22.9%；鼎石資本股權（2951）收報0.031元，跌22.5%；超大現代（0682）創上市新低，見0.025元，收報0.027元，跌20.59%；密迪斯肌（8307）見52周低0.114元，收報0.126元，跌18.18%；中手游（0302）收報1.72元，跌16.91%；華融金控（0993）見52周低0.042元，收報0.045元，跌16.67%；透雲生物（1332）收報0.51元，跌16.39%；萬勵達（8482）收報0.052元，跌16.13%；高維科技（2086）收報0.76元，跌15.56%。

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