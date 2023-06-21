「啟德零售館」座落於可容納五萬個座位及配備開合式上蓋和靈活草坪系統的啟德體育園主場館旁，另外更可步行直達共3.2萬呎的維港畔特色美食海灣，為旅客及市民提供一站式運動與休閒、娛樂、餐飲及購物體驗。主建築共三座，每座最多有五層，將雲集超過200家零售及餐飲店舖，為全港首個最齊全、集最多獨家運動購物及遊樂體驗於一身的購物新地標，當中運動購物及遊樂體驗店佔三分一。

館內亦設有運動學院，由專業運動員教練教授奧運運動項目，是全港最多專業運動員教練集中地及奧運項目運動學院。零售館由700米的體育大道與園區相連接，讓市民及旅客穿梭其中享受運動、購物及消閒的樂趣，預計「啟德零售館」最快可於2024年下旬落成。

「啟德零售館」內三分一的零售商為市民提供嶄新的運動體驗，當中Adidas運動體驗概念店將透過創新科技打造運動生活美學，展現運動狂熱；Decathlon運動體驗概念店也展示領先創新的運動技術及運動生活概念；而National Geographic apparel的全新概念店帶來可由日常生活至野外探險的穿搭體驗；來自日本充滿元氣的遊戲機中心NAMCO即將進駐啟德，為顧客提供遊樂空間，並帶來歡樂的遊戲體驗。

在餐飲方面，會包括超過70間中、日、韓、東南亞及歐美等多國美食餐廳，例如拉麵「麵鮮醬油房周月」九龍首店、全新日本天婦羅丼品牌「魚天」 、戶外寵物餐廳等，本新型生活超市AEON STYLE亦將進駐零售館內。

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