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富通保險獲《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎中四項殊榮

富通保險公布，於「《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎 2023」中囊括四項殊榮，表揚公司在產品研發、人才培訓發展及數碼營銷策略方面的卓越成就。

四項殊榮包括： 儲蓄計劃 – 傑出大奬 “Saving Plan – Outstanding Performance”；康健護理及保障 – 傑出大奬 “Health & Protection – Outstanding Performance”；年度培訓學院 – 傑出大奬 “Training Academy of the Year – Outstanding Performance”； 數碼營銷策略 – 傑出大奬 “Digital Marketing – Outstanding Performance”。

富通保險行政總裁葉文傑表示，「繼早前贏得『2022《指標》財富管理大獎』『年度保險企

業』最高殊榮後，今天再下一城，獲《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎 2023 頒發四個大獎，實感榮幸！ 這反映了業界對富通保險優質產品、專業培訓和卓越品牌的持續肯定，亦鼓勵著我們繼續全速前進，以成為客戶人生規劃師為目標，透過把保險業務融入新世界集團生態圈，帶來共享價值、可持續發展和終身保障」。

 

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