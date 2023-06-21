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信義玻璃：榮登《機構投資者》2023排行榜

信義玻璃（0868）公布，集團在美國權威機構投資者雜誌《機構投資者》（“Institutional Investor”）主辦的「2023年亞洲區公司管理團隊受尊崇企業調查」（“2023 All Asia Executive Team Honored Companies Survey”）中，五項原材料類別獎項。

包括「最佳投資者關係企業」（“Best IR Program”）、「最佳環境、社會和公司治理」（“Best ESG”）、「最佳董事會」（“Best Board of Directors”）、最佳首席執行官（“Best CEO”）及最佳首席財務官（“Best CFO”）均位列第一位，「最佳投資者關係團隊」（“Best IR Team”）及最佳投資者關係官（“Best IRO”）均位列第二位，為連續六年登榜以來最佳成績，充分證明國際投資者對集團的企業管治水平及投資者關係卓越表現之認可。

 

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