酒店位於倫敦海德公園角與威靈頓拱門交匯處的黃金地段，現為首批賓客提供專屬住宿優惠。優惠期間，賓客預訂倫敦半島酒店裝潢華美的客房或套房，將可兼享特別禮遇，包括1300 英鎊起連每天兩人免費早餐的優惠價格；提供彈性入住和退房時間的「半島時間」、使用酒店豪華專車，以及所有套房預訂住宿專享的免費機場接送服務等。

大酒店董事總經理兼行政總裁郭敬文（Clement Kwok）說，「我們很高興倫敦半島酒店即將開業，這是集團耗時數十年為尋訪倫敦最優越地點的心血結晶。我們深信集團對這個項目的投資、員工和合作團隊的熱誠投入，以至我們一直竭力追求的高質與無微不至的服務，將令倫敦半島酒店與別不同，在倫敦和全球皆能傲視同儕，也將會是集團未來至關重要的酒店之一。集團一向重視旗下半島酒店的設計和規劃，為國際賓客服務之餘，同時也成為所在半島名城不可或缺的一部分。我們十分期待歡迎本地居民和全球旅客體驗這所非凡酒店，並在全球最繁盛城市之一的倫敦，暢享半島集團的細緻款待和服務」。

其他報道

英國5月公共部門負債淨額突破GDP總值 逾60年來首次

復星旅文榮膺《機構投資者》「最受尊崇企業」、「第六屆新財富最佳 IR 港股公司」

信義玻璃：榮登《機構投資者》2023排行榜

澳門料開放航空業發新牌數目不多

外管局：中國外匯市場5月成交21.58萬億元人幣

人行郭樹清：要深入推進金融系統審計整改工作

中信資源發盈警 料上半年盈利最多瀉六成

富通保險獲《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎中四項殊榮

啟德體育園內設零售館超過70萬平方呎 設餐飲、運動體驗概念店及超市

全日沽空金額135億 比率降至13% 盈富沽空比率降至51%