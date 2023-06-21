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倫敦半島酒店即將開幕

大酒店（0045）公布，旗下倫敦半島酒店即將開幕，將於9月12日開始試業。

酒店位於倫敦海德公園角與威靈頓拱門交匯處的黃金地段，現為首批賓客提供專屬住宿優惠。優惠期間，賓客預訂倫敦半島酒店裝潢華美的客房或套房，將可兼享特別禮遇，包括1300 英鎊起連每天兩人免費早餐的優惠價格；提供彈性入住和退房時間的「半島時間」、使用酒店豪華專車，以及所有套房預訂住宿專享的免費機場接送服務等。

大酒店董事總經理兼行政總裁郭敬文（Clement Kwok）說，「我們很高興倫敦半島酒店即將開業，這是集團耗時數十年為尋訪倫敦最優越地點的心血結晶。我們深信集團對這個項目的投資、員工和合作團隊的熱誠投入，以至我們一直竭力追求的高質與無微不至的服務，將令倫敦半島酒店與別不同，在倫敦和全球皆能傲視同儕，也將會是集團未來至關重要的酒店之一。集團一向重視旗下半島酒店的設計和規劃，為國際賓客服務之餘，同時也成為所在半島名城不可或缺的一部分。我們十分期待歡迎本地居民和全球旅客體驗這所非凡酒店，並在全球最繁盛城市之一的倫敦，暢享半島集團的細緻款待和服務」。

 

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