該行形容，以前面所述，就算澳門訪客數據放慢，情況不致令人擔心。其更預期，由高端中場推動的增長，會維持稍長時間。因應在下半年有更多演唱會舉行，及陸續有新酒店開幕，將成為推動訪客重臨的動力。其除了看好今年賭收上升之外，亦將明、後年的賭收預測調高，估計可以分別達到2100及2295億澳門元，分別按年增加6%。其更估計，濠賭股明年的EBITDA可以達到93億美元，相當於疫情前即2019年的97%水平。到2025年時，業界的EBITDA有望超過2019年的水平約10%。

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