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花旗：提高今年澳門賭收預測13%至1749億澳門元

花旗發表報告指，自澳門恢復通關後，復蘇速度一直跑贏市場預期，但是投資者對濠賭股的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）的恢復之路，則受到相對較少的訪客重臨，則影響了市場信心。根據該行的調研結果了解到，訪客數據多受到低價旅遊團影響。反電隨著澳門轉移面向高價酒店旅客，恢復程度達96%；加上與濠賭股的EBITDA存在相關性的中場賭收回復至疫情前九成，因此維持對濠賭股樂觀的看法，並將全年賭收上修，提高約13%，至1794億澳門元。

該行形容，以前面所述，就算澳門訪客數據放慢，情況不致令人擔心。其更預期，由高端中場推動的增長，會維持稍長時間。因應在下半年有更多演唱會舉行，及陸續有新酒店開幕，將成為推動訪客重臨的動力。其除了看好今年賭收上升之外，亦將明、後年的賭收預測調高，估計可以分別達到2100及2295億澳門元，分別按年增加6%。其更估計，濠賭股明年的EBITDA可以達到93億美元，相當於疫情前即2019年的97%水平。到2025年時，業界的EBITDA有望超過2019年的水平約10%。

 

 

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