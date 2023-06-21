moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

本港機場5月客運310萬人次回復至疫前近五成

機管局今公布5月航空交通量，月內，香港國際機場的客運量為310萬人次，與上月相若，由於疫情及基數效應，按年升逾17倍，並相當於疫前同期，即2019年5月的五成。飛機起降量為2.22萬架次，按月升3.0%，按年升逾1.13倍；而貨運量為35萬公噸按年跌4.0%。

機場客運量方面，首5個月計，客運量為1320萬人次，較去年同期升逾23倍；過去12個月計，機場客運量為1830萬人次，按年升超過10倍。

貨運量方面，5月進口貨運量按年跌3成；首5個月計，貨運量為160萬公噸，較去年同期跌6.1%；過去12個月計，貨運量按年跌16%至410萬公噸。香港國際機場解釋指球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響，而月內往來東南亞、台灣及日本的貨運量錄得最顯著跌幅。

飛機起降量方面，首5個月計，飛機起降量為9.64萬架次，較去年同期升89%；過去12個月計，飛機起降量為18.41萬架次，按年升27.9%。

於疫情前的2019年數據比較仍有一段距離，2019年5月份旅行人數為623萬人，為今年5月數字的一倍；而2019年5月飛機起降量為3.63萬架次，今年5月則為2.2萬架次。

 

其他報道

花旗：提高今年澳門賭收預測13%至1749億澳門元

中證監：優化債券審核註冊機制 強化以償債能力為重點的信披要求

震雄榮獲FITMI「創新科技成就大獎」

楊元慶減持聯想0.74% 套現7億

倫敦半島酒店即將開幕

英國5月公共部門負債淨額突破GDP總值 逾60年來首次

復星旅文榮膺《機構投資者》「最受尊崇企業」、「第六屆新財富最佳 IR 港股公司」

信義玻璃：榮登《機構投資者》2023排行榜