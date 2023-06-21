機場客運量方面，首5個月計，客運量為1320萬人次，較去年同期升逾23倍；過去12個月計，機場客運量為1830萬人次，按年升超過10倍。

貨運量方面，5月進口貨運量按年跌3成；首5個月計，貨運量為160萬公噸，較去年同期跌6.1%；過去12個月計，貨運量按年跌16%至410萬公噸。香港國際機場解釋指球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響，而月內往來東南亞、台灣及日本的貨運量錄得最顯著跌幅。

飛機起降量方面，首5個月計，飛機起降量為9.64萬架次，較去年同期升89%；過去12個月計，飛機起降量為18.41萬架次，按年升27.9%。

於疫情前的2019年數據比較仍有一段距離，2019年5月份旅行人數為623萬人，為今年5月數字的一倍；而2019年5月飛機起降量為3.63萬架次，今年5月則為2.2萬架次。

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