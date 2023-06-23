5月份運載10.98萬公噸貨物，較去年同月增加18.8%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加73.4%，運載率下跌14.2個百分點至61.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加113.6%，在2023年首五個月，載貨量較去年同期增加28.2%，運力增加154.6%，而貨物收入噸千米數則上升107.2%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示：「 5 份的客運業務表現持續理想。我們陸續提升運力，增加更多航班前往美國、南亞及日本等受歡迎的目的地。劉表示：「儘管客運需求於復活節假期高峰後短暫放緩，但在月底佛誕的長周末假期再次回升，其中尤以出行日本及泰國最為活躍。經香港樞紐轉機往返內地的需求亦十分殷切。

劉凱詩又指，對夏季客運高峰期的需求保持樂觀，預料留學生在學期結束後返港將增加客運量。在重建航線網絡方面，除早前已公布將於今年 8 月及 10 月分別恢復約翰內斯堡及芝加哥航班外，集團亦將於今年 12 月 16 日至明年 2 月 29 日期間，恢復每周三班往返新西蘭基督城的季節性航班。