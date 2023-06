馬斯克母親發帖文指出:「不是開玩笑。要文鬥不要武鬥。在扶手椅裡。相隔4英尺。最有趣的人贏。」數小時後她再發帖文指:「事實上,我取消了這場比賽。我還沒告訴他們。但我還是要說,角斗取消了,以防萬一……」馬斯克無奈地回應了一個「笑哭」的表情符號。

No joking. Fight with words only. In armchairs. 4 feet apart. The funniest person wins.🤗😂 https://t.co/MpgFZmspP2

— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023