美聯儲主席鮑威爾表示，今年可能再有兩次加息行動，加上離岸人民幣兌美元跌破7.22關口，再創去年11月底以來新低，恒指半日向下，收跌373點或1.94%，報18845點，大市成交金額369億元；國指跌134點或2.06%，報6371點。恒生科技指數收報3857點，跌2.62%。
科技股偏軟，阿里巴巴（9988）跌1.65%，收報83.3元；騰訊（0700）跌1.65%，收報334.8元；美團（3690）跌3.61%，收報123元；小米（1810）跌3.11%，收報9.96元。
汽車股集體捱沽，吉利（0175）收報9.22元，跌3.76%；比亞迪（1211）收報255.6元，跌3.4%；東風集團股份（0489）收報3.37元，跌12.47；長城汽車（2333）收報8.61元，跌2.05%；小鵬（9868）收報39.25元，跌9.77%；理想汽車（2015）收報131.6元，跌3.38%；蔚來（9866）收報68元，跌7.29%；零跑（9863）收報42.35元，跌4.51%。
國際金價創3個月新低，黃金股受壓。靈寶黃金（3330）收報1.29元，跌7.19%；紫金礦業（2899）收報11.84元，跌0.5%；招金礦業（1818）收報10.28元，跌1.91%。
藍籌方面，申洲國際（2313）升1.03%，收報73.25元，是升幅最大的藍籌；中生製藥（1177）跌6.13%，收報3.37元，是表現最差的藍籌。
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