美聯儲主席鮑威爾表示，今年可能再有兩次加息行動，加上離岸人民幣兌美元跌破7.22關口，再創去年11月底以來新低，恒指半日向下，收跌373點或1.94%，報18845點，大市成交金額369億元；國指跌134點或2.06%，報6371點。恒生科技指數收報3857點，跌2.62%。