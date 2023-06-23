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陳茂波：港股交投淡靜 主要受外圍及內地環境影響

財政司司長陳茂波接受《大公報》訪問時表示，最近港股成交較為淡靜，原因包括歐美高通脹、高利率，令市場氣氛一般，亦因地緣政局複雜，港股受環球及內地經濟及投資氣氛影響。至於如何提高股市流動性，他指港府一直持開放態度，與業界保持溝通。

陳茂波補充，聯交所去年調整了外資來港第二上市的要求，方便他們來港第二上市；中證監亦批准合資格在港上市的外資納入南向通，有助增加市場流動性。被問到沙特阿美來港上市的機會如何時，他說希望吸引中東公司來港融資，另指東南亞地區亦是重點發展市場。

陳茂波指，香港在綠色金融籌融資能力是亞洲第一，去年合供發行逾800億美元綠債及其他債務，其中綠債佔了亞洲區三分之一，港府發行的綠債亦在亞洲中最領先，又稱資產及財富管理是未來發展重要一環，因灣區居民有龐大投資需求。

對於虛擬資產，陳茂波表示，如何將虛擬資產的服務提供者納入合適的規管下，保護投資者利益，同時又保持金融穩定及安全，是重點所在。

陳茂波提到，建設人工智能超算中心的資金不包括在30億元的人工智能基礎研究中，相關銀碼會另外考慮，政府正對建設超算中心做可行性研究，包括規模有多大、超算能力要有多強、選址何處、預估資金多少等，料今個財政年度內有案。他又指，政府會撥資源培養本地科研人才，例如會為本港博士級人才提供每月3.5萬元津貼，並額外為持有博士學位的科研人才提供每月1萬元生活津貼。

 

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