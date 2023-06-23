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恒指瀉418點失萬九關 成交不足700億 全周蒸發1150點 維他奶挫18%

港股午後跌勢未止，恒指今早一度失守19000點大關，午後未扭轉劣勢，日中最多跌418點，見18800點全日低位，收市跌328點或1.71%，報18889點，連跌4日，大市成交金額697億元，較上日減少28.9%；國指跌111點或1.71%，報6394點。恒生科技指數收報3879點，跌2.08%。

恒指本周累跌5.74%或1150點，終止之前連升三周之勢。本周表現最佳的是中電（0002），累升7.42%，表現最差的是藥明生物（2269），累跌20.44%；國指本周累跌6.42%或438點；科指本周累跌8.37%或354點。

「ATMX」全線走低，阿里巴巴（9988）跌0.77%，收報84.05元；騰訊（0700）跌1%，收報337元；美團（3690）跌2.27%，收報124.7元；小米（1810）跌2.82%，收報9.99元。

今日僅4隻藍籌收漲，當中申洲國際（2313）升2.14%，收報74.05元，是升幅最大的藍籌；中生製藥（1177）跌7.24%，收報3.33元，是表現最曳的藍籌。

汽車股全日受壓。吉利（0175）跌3.65%，收報9.23元；比亞迪（1211）收報256元，跌3.25%；廣汽集團（2238）收報4.43元，跌3.7%；東風集團股份（0489）收報3.34元，跌13.25%；小鵬（9868）收報39.6元，跌8.97%；理想汽車（2015）收報132.2元，跌2.94%；蔚來（9866）收報68.5元，跌6.61%；零跑（9863）收報41.7元，跌5.98%。

維他奶（0345）遭里昂降評級至「跑輸大市」，削目標價18%至13.3元，收市報10.16元，跌17.53%。

 

 

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