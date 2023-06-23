港股午後跌勢未止，恒指今早一度失守19000點大關，午後未扭轉劣勢，日中最多跌418點，見18800點全日低位，收市跌328點或1.71%，報18889點，連跌4日，大市成交金額697億元，較上日減少28.9%；國指跌111點或1.71%，報6394點。恒生科技指數收報3879點，跌2.08%。