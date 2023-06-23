在收購要約結束前，倘競投公司取得Civitas75%或以上之表決權，競投公司擬促使目標公司申請撤銷在倫敦證券交易所交易及上市地位，而倘競投公司取得目標公司90%或以上之表決權，則競投公司擬行使其權利強制收購尚未接納收購要約之餘下Civitas股份。長實今天收報42.95元，跌2.16%。根據長實較早前公布，其提出全面收購Civitas，每股出價80便士，要約總價值為4.85億英鎊，約48.11億元。

長實企業業務發展部經理李思德指，他們很高興已取得逾64%的Civitas Social Housing已發行股本。由於反應理想，他們決定將是次交易的表決權水平由75%下調至逾50%。是次收購要約將繼續維持一段時間。與此同時，他們將籌備進行財務結算的行政程序。

長實特別項目總監趙汝成表示，集團對Civitas Social Housing的業務已感與趣一段時間，基於其財務及社會意義。此次全面收購計劃之成功，使他們更進一步涉足該行業，同時為集團再增加一項具備穩健收入及可靠回報的資產，擴充集團之環球房地產資產組合。

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