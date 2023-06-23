按證公司受政府委託，公布再度延長「中小企融資擔保計劃」下還息不還本安排的申請期三個月，至今年9月底完結，還息不還本期限維持在42個月。與過去公告不同，按揭公司指明隨着疫情減退，香港經濟恢復穩步回升，是項特別紓緩措施已完成使命，申請期將於今年9月底期滿結束。
按揭公司指出，還息不還本安排是有限期的特別紓緩措施，最初於2019年9月在「中小企融資擔保計劃」的八成信貸擔保產品下推出，其後因應新冠疫情多次延長，並適用於九成信貸擔保產品及百分百擔保特惠貸款，協助中小企業應付經濟環境不明朗下的現金流。
事實上，隨着經濟復蘇，合資格企業參與還息不還本的比率，已由初期的16%降至5月初的1%，其中不少企業選擇開始償還部分本金。
現時借款企業可為其有期貸款申請還息不還本安排，每次最多12個月。還息不還本期如快將屆滿，借款企業可在相關的申請期內按需要申請續期最長12個月，惟還息不還本的總月數不能超過計劃設定的上限，以上規定會繼續適用於上述還息不還本的延長申請期，即至2023年9月底。
按揭公司指，有需要的借款企業，可在期滿前申請還息不還本，或在其後申請部份還款選項以逐步恢復正常還款，企業應適時聯絡貸款機構商討安排。
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