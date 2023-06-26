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港股ADR跌129點 夜期低水126點 中燃、歐舒丹等業績

美股向下，港股ADR跌129點或0.69%，報18760點，即月恒指夜期跌111點，報18764點，夜期低水126點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.38%，折合報332.35元；阿里巴巴（9988）跌1.1%，折合報83.13元；美團（3690）跌1.5%，折合報122.83元；匯控（0005）升0.21%，折合報59.88元；建行（0939）跌0.94%，折合報4.95元。

道期現升0.12%；標期現升0.14%；納期現升0.2%。日本東證指數現跌0.45%；韓國KOSPI指數現升0.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.36%。

VIX指數隔晚升4.1%或0.53點，報13.44點。

紐油現升0.83%或0.57美元，報69.74美元；布油現升0.93%或0.69美元，報74.54美元；金價現升0.26%或5.08美元，報1926.28美元；LME 銅期貨隔晚跌2.14%或183.5美元，報8390.5美元。美國10年期債息現跌0.46%或0.0175厘，報3.7172厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，包浩斯（0483）、耀才證券金融（1428）、震雄集團（0057）、中國燃氣（0384）、經濟日報（0423）、HYPEBEAST（0150）、L'OCCITANE（0973）、卓珈控股（1827）、翠華控股（1314）等。

中銀航空租賃（2588）：與JetBlue訂立融資租賃協議。

京東物流（2618）：余睿辭任CEO，胡偉接任。

阿里（9988）分拆盒馬，據報擬於兩周內尋求港交所批准。

匯控（0005）據報2027年將搬遷倫敦總部。

永盛新材料（3608）接要約收購作價每股1元溢價59%。

美團（3690）聯合創辦人王慧文辭任非執董。

深圳控股（0604）尋求分拆晶華公司於深交所上市。

美麗田園（2373）主席李陽擬未來一年增持。

深圳國際（0152）公11.87億元人幣投得龍崗區地皮。

英皇國際（0163） 全年蝕21億元，派末期息0.3仙。

衍生（6893）發盈警，料全年綜合淨虧損擴大至4900萬。

景福（0280）末期加特別股息共10仙「派凸」，全年純利增32%。

雅士利（1230）被蒙牛（2319）私有化獲通過，料7月5日撤銷上市地位。

信義玻璃（0868）發盈警，料今年上半年純利最多挫45%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河貴賓博彩區已覓中介人合作及重開。

中銀（2388）3個月定存息升至4.1厘，起存額50萬元。

長實（1113）收購Civitas要約一直開放供投資者交貨。

澳門端午檔期一天半錄出入境客22.7萬，淨入境1.6萬人次。

 

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