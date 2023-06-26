恒指今早低開44點或0.24%，報18845點，大市成交金額15億元；國指今早低開9點或0.16%，報6384點。恒生科技指數開市報3864點，跌0.39%。非必需消費品、通訊服務、金融、衛生保健股推低大市。全市上升股份比例為8.98%，下跌為4.76%，無升跌為86.24%。