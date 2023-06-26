恒指今早低開44點或0.24%，報18845點，大市成交金額15億元；國指今早低開9點或0.16%，報6384點。恒生科技指數開市報3864點，跌0.39%。非必需消費品、通訊服務、金融、衛生保健股推低大市。全市上升股份比例為8.98%，下跌為4.76%，無升跌為86.24%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，25隻下跌，24隻無升跌。龍湖（0960）升1.4%，報18.84元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌3.67%，報9.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，12隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報3.57元，升1.71%；跌幅最大的是京東（9618）開市報136.1元，跌2.86%。
恒指續低於20天線(19168.73點)。科指10天線(4042.59點)跌穿250天線(4045.84點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）無成交，報0.61元。耀才證券金融（1428）開市報1.7元，升0.59%。震雄集團（0057）無成交，報1.73元。中國燃氣（0384）開市報8.64元，跌0.23%。經濟日報（0423）無成交，報1.17元。HYPEBEAST（0150）無成交，報0.31元。L'OCCITANE（0973）開市報22.4元，升1.82%。卓珈控股（1827）無成交，報1.32元。翠華控股（1314）無成交，報0.275元。
中銀航空租賃（2588）：與JetBlue訂立融資租賃協議。開市報60.3元，無升跌。
京東物流（2618）：余睿辭任CEO，胡偉接任。開市報12.3元，升0.82%。
阿里（9988）分拆盒馬，據報擬於兩周內尋求港交所批准。開市報83.1元，跌1.13%。
匯控（0005）據報2027年將搬遷倫敦總部。開市報60元，升0.42%。
永盛新材料（3608）接要約收購作價每股1元溢價59%。開市報0.91元，升44.44%。
美團（3690）聯合創辦人王慧文辭任非執董。開市報124.5元，跌0.16%。
深圳控股（0604）尋求分拆晶華公司於深交所上市。開市報1.33元，無升跌。
美麗田園（2373）主席李陽擬未來一年增持。無成交，報22元。
深圳國際（0152）公11.87億元人幣投得龍崗區地皮。開市報6.46元，升1.57%。
英皇國際（0163） 全年蝕21億元，派末期息0.3仙。無成交，報0.52元。
衍生（6893）發盈警，料全年綜合淨虧損擴大至4900萬。無成交，報0.4元。
景福（0280）末期加特別股息共10仙「派凸」，全年純利增32%。開市報0.405元，升14.08%。
雅士利（1230）被蒙牛（2319）私有化獲通過，料7月5日撤銷上市地位。雅士利開市報1.19元，無升跌。蒙牛（2319）開市報30元，跌0.17%。
信義玻璃（0868）發盈警，料今年上半年純利最多挫45%。開市報11.32元，跌2.41%。
銀娛（0027）旗下澳門銀河貴賓博彩區已覓中介人合作及重開。開市報52.3元，升0.48%。
中銀（2388）3個月定存息升至4.1厘，起存額50萬元。開市報24.1元，升0.42%。
長實（1113）收購Civitas要約一直開放供投資者交貨。開市報43.15元，升0.47%。
澳門端午檔期一天半錄出入境客22.7萬，淨入境1.6萬人次。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報7.9元，跌0.5%。美高梅中國（2282）開市報9.42元，跌1.57%。澳博（0880）開市報3.49元，升1.16%。永利澳門（1128）開市報7.51元，升0.67%。銀河娛樂（0027）開市報52.3元，升0.48%。金沙中國（1928）開市報27.9元，跌0.36%。
1隻股份創上市新低，包括金力永磁（6680）低見9.52元，開市報9.52元，跌2.23%。
2隻股份創52周低，包括INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元。
異動股
上升異動股，包括，永盛新材料（3608）開市報0.91元，升44.44%；瑩嵐集團（1162）開市報0.155元，升14.81%；景福集團（0280）開市報0.405元，升14.08%；OKURA HOLDINGS（1655）開市報0.43元，升13.16%；立高控股（8472）開市報0.13元，升13.04%；中梁（2772）開市報0.47元，升10.59%；德琪醫藥－Ｂ（6996）開市報1.54元，升10%；山東墨龍（0568）開市報2.65元，升9.96%；東方匯財證券（8001）開市報0.365元，升8.96%。
下跌異動股，包括，中國光大銀行（6818）開市報2.18元，跌8.4%；千盛集團控股（8475）開市報0.45元，跌8.16%；WMCH GLOBAL（8208）開市報0.035元，跌7.89%；中信銀行（0998）開市報3.71元，跌7.71%；金山雲（3896）開市報3.04元，跌7.32%；江蘇寧滬高速公路（0177）開市報7.29元，跌6.3%；人保集團（1339）開市報2.8元，跌6.04%；珠江船務（0560）開市報1元，跌5.66%；中國財險（2328）開市報8.77元，跌5.6%。
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