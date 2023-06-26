基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）公布，與有「無創產前檢測之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）盧煜明成立2億美元合資企業「Insighta」。Prenetics將出資1億美元的交易對價，而盧煜明於2022年發表的「FRAGMA」技術將用於Insighta的多癌種早期篩查。
Prenetics將擁有Insighta一半股權，盧煜明及其團隊則獲得其餘一半股權。Insighta將由盧煜明擔任董事會主席，Prenetics行政總裁楊聖武則會出任Insighta行政總裁之位。
楊聖武表示，公司首個工作重點將集中在中國大陸、香港和其他亞洲地區推出檢測，Insighta每個檢測的目標價格定為不超過 200 美元，期望將早期癌症檢測由高不可攀變為唾手可得的必需品。
Prenetics表示，Insighta的首個突破性檢測「Presight」計劃於2025年在中國大陸和香港首發上市，聚焦肝癌和肺癌檢測；Insighta亦計劃在2027年推出「Presight One」，能夠檢測超過10種癌症。盧煜明則指，Presight的特色是具成本效益，準確性高而且流程簡易。
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