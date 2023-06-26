Prenetics將擁有Insighta一半股權，盧煜明及其團隊則獲得其餘一半股權。Insighta將由盧煜明擔任董事會主席，Prenetics行政總裁楊聖武則會出任Insighta行政總裁之位。

楊聖武表示，公司首個工作重點將集中在中國大陸、香港和其他亞洲地區推出檢測，Insighta每個檢測的目標價格定為不超過 200 美元，期望將早期癌症檢測由高不可攀變為唾手可得的必需品。

Prenetics表示，Insighta的首個突破性檢測「Presight」計劃於2025年在中國大陸和香港首發上市，聚焦肝癌和肺癌檢測；Insighta亦計劃在2027年推出「Presight One」，能夠檢測超過10種癌症。盧煜明則指，Presight的特色是具成本效益，準確性高而且流程簡易。

其他報道

在岸人民幣曾貶穿7.2 離岸價輕微升值

滬深三大指數低開 人行淨投放1550億元

恒指低開44點 科指跌0.39% 10天線跌穿250天線 京東跌2.86%

港股ADR跌129點 夜期低水126點 中燃、歐舒丹等業績

中銀航空租賃：與JetBlue 訂立融資租賃協議

京東物流：余睿辭任CEO 胡偉接任

端午旅遊支出低過疫情前水平

阿里分拆盒馬 據報擬於兩周內尋求港交所批准

匯控據報2027年將搬遷倫敦總部