港元現報7.8315元貶值17點子，曾貶值最多23點子，報7.8321元，亦曾貶值最多2點子，報7.83元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.98點子至4.94774%；1星期HIBOR跌1.95點子至5.07071%；2星期HIBOR跌1.73點子至5.07%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.98點子至5.04577%；6個月期HIBOR跌0.73點子至5.06417%；12個月期HIBOR跌0.86點子至5.10071%。

美元指數現報102.728貶值0.175點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.14843%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0918%，連續3日擴闊，利差是2023年6月19日後最闊，當日差距為-0.1345%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年6月06日，當日利差報-1.0213%。

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