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和記港口與沙特合資公司 取得保稅國際陸港及物流區經營權

長和（0001）旗下和記港口與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park，SPARK）宣布簽訂經營權協議，以管理和營運SPARK內的保稅國際陸港及物流區域（「陸港」）。該經營權授予SPARK與和記港口之屬下機構 Colour Path Holdings Limited 新成立的合資企業——Energy City Logistics Company（「ECLC」）。

SPARK 位於沙特阿拉伯東部省份，佔地五十平方公里，為全球能源樞紐，擁有總

值 4 億美元的高端物流設施。在經營權下，ECLC 將成為該設施的獨家營運商。新設施將提供各種貨櫃箱、散雜貨和項目貨物的處理服務、以及堆場、倉儲、清關、保稅和非保稅物流解決方案，以滿足 SPARK 能源產業生態圈的各種發展需要。陸港將通過整合未來的海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）鐵路線、公路和連接到 SPARK 站點的多條高速公路，加速東部省作為區域物流發展的動力。

SPARK總裁兼首席執行官 Saif Al Qahtani表示，陸港是SPARK項目的關鍵發展推動力。ECLC將為SPARK的租戶提供綜合和高效的物流解決方案及服務，讓他們更專注其營運效率和創造價值的活動。

和記港口集團董事總經理葉承智表示，期待透過與沙特建立成功的合作夥伴關係，在未來帶來更多發展機遇。

 

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