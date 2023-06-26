SPARK 位於沙特阿拉伯東部省份，佔地五十平方公里，為全球能源樞紐，擁有總

值 4 億美元的高端物流設施。在經營權下，ECLC 將成為該設施的獨家營運商。新設施將提供各種貨櫃箱、散雜貨和項目貨物的處理服務、以及堆場、倉儲、清關、保稅和非保稅物流解決方案，以滿足 SPARK 能源產業生態圈的各種發展需要。陸港將通過整合未來的海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）鐵路線、公路和連接到 SPARK 站點的多條高速公路，加速東部省作為區域物流發展的動力。

SPARK總裁兼首席執行官 Saif Al Qahtani表示，陸港是SPARK項目的關鍵發展推動力。ECLC將為SPARK的租戶提供綜合和高效的物流解決方案及服務，讓他們更專注其營運效率和創造價值的活動。

和記港口集團董事總經理葉承智表示，期待透過與沙特建立成功的合作夥伴關係，在未來帶來更多發展機遇。

其他報道

沙特據報將派代表團 往內地參加夏季達沃斯論壇

京東據報將成立創新零售部 整合七鮮、拼拼等業務

Prenetics偕盧煜明成立合資企業 推出多種癌症早期篩查檢測

澤連斯基顧問：瓦格納還未撤離烏克蘭

在岸人民幣曾貶穿7.2 離岸價輕微升值

滬深三大指數低開 人行淨投放1550億元

恒指低開44點 科指跌0.39% 10天線跌穿250天線 京東跌2.86%

港股ADR跌129點 夜期低水126點 中燃、歐舒丹等業績

中銀航空租賃：與JetBlue 訂立融資租賃協議

京東物流：余睿辭任CEO 胡偉接任

端午旅遊支出低過疫情前水平

阿里分拆盒馬 據報擬於兩周內尋求港交所批准

匯控據報2027年將搬遷倫敦總部