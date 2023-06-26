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恒指半日跌27點 科指升0.2% 曾升穿20天、50天線 北水連續第3日流出

內地數據顯示，端午假期旅遊支出偏低，顯示消費放緩及經濟復蘇勢頭減弱，A股端午假期歸來後補跌，人民幣在岸價曾貶穿7.2，大市反覆偏弱。

恒指今早低開44點，高位升111點，低位跌122點，高低波幅234點。金融、通訊服務、非必需消費品、公用事業股推低大市。全市上升股份比例為27.58%，下跌為22.81%，無升跌為49.59%。

恒指半日跌27點或0.14%，報18862點，大市成交金額451億元；國指升8點或0.13%，報6402點。恒生科技指數收報3890點，升0.28%。

藍籌股成交金額187.4億元，佔大市成交41.55%；科指成份股成交金額103.32億元，佔大市成交22.9%；國指成份股成交金額151.21億元，佔大市成交33.52%。

24隻雙櫃台股，總成交1.88億元人民幣，相當於約2.04億港元，佔大市成交的0.45%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.51%，至95.15億元，佔大市成交21.06%。牛熊證成交金額38.79億元，減少20.73%；窩輪成交金額56.36億元，增加2.33%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，35隻下跌，5隻無升跌。華潤電力（0836）升6.86%，收報17.44元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌5.5%，收報9.27元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報41.45元，升4.67%；跌幅最大的是京東（9618）收報137元，跌2.21%。

恒指續低於20天線(19169.57點)。科指曾升穿20天線(3915.39點)、50天線(3922.84點)。

北水南下合計淨流出0.5億元，較上日減少98.46%，連續第3日流出，累計流出62.66億元。南水北上合計淨流入13.64億元人民幣，終止單日流出。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.6元，跌1.64%。耀才證券金融（1428）創52周高，見1.77元，收報1.76元，升4.14%。震雄集團（0057）收報1.74元，升0.58%。中國燃氣（0384）收報8.93元，升3.12%。經濟日報（0423）收報1.16元，跌0.85%。HYPEBEAST（0150）收報0.305元，跌1.61%。L'OCCITANE（0973）收報22.4元，升1.82%。卓珈控股（1827）收報1.32元，無升跌。翠華控股（1314）收報0.27元，跌1.82%。

中銀航空租賃（2588）：與JetBlue訂立融資租賃協議。收報60.8元，升0.83%。

京東物流（2618）：余睿辭任CEO，胡偉接任。收報12.3元，升0.82%。

阿里（9988）分拆盒馬，據報擬於兩周內尋求港交所批准。收報84.15元，升0.12%。

匯控（0005）據報2027年將搬遷倫敦總部。收報59.6元，跌0.25%。

永盛新材料（3608）接要約收購作價每股1元溢價59%。創52周高，見1.19元，收報0.94元，升49.21%。

美團（3690）聯合創辦人王慧文辭任非執董。收報124.2元，跌0.4%。

深圳控股（0604）尋求分拆晶華公司於深交所上市。收報1.37元，升3.01%。

美麗田園（2373）主席李陽擬未來一年增持。收報22.9元，升4.09%。

深圳國際（0152）公11.87億元人幣投得龍崗區地皮。收報6.65元，升4.56%。

英皇國際（0163） 全年蝕21億元，派末期息0.3仙。收報0.5元，跌3.85%。

衍生（6893）發盈警，料全年綜合淨虧損擴大至4900萬。收報0.415元，升3.75%。

景福（0280）末期加特別股息共10仙「派凸」，全年純利增32%。創52周高，見0.47元，收報0.46元，升29.58%。

雅士利（1230）被蒙牛（2319）私有化獲通過，料7月5日撤銷上市地位。雅士利創52周高，見1.2元，收報1.19元，無升跌。蒙牛（2319）收報30.2元，升0.5%。

信義玻璃（0868）發盈警，料今年上半年純利最多挫45%。收報11.7元，升0.86%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河貴賓博彩區已覓中介人合作及重開。收報51元，跌2.02%。

中銀（2388）3個月定存息升至4.1厘，起存額50萬元。收報24.05元，升0.21%。

長實（1113）收購Civitas要約一直開放供投資者交貨。收報43.5元，升1.28%。

澳門端午檔期一天半錄出入境客22.7萬，淨入境1.6萬人次。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報7.61元，跌4.16%。美高梅中國（2282）收報9.23元，跌3.55%。澳博（0880）收報3.42元，跌0.87%。永利澳門（1128）收報7.18元，跌3.75%。銀河娛樂（0027）收報51元，跌2.02%。金沙中國（1928）收報27.55元，跌1.61%。

破頂股表現

破頂股包括，HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見2.28元，收報2.21元，升5.24%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見10.2元，收報10元，跌0.99%；景福集團（0280）創52周高，見0.47元，收報0.46元，升29.58%；大豐港（8310）創52周高，見0.139元，收報0.138元，升16.95%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.2元，收報1.19元，無升跌；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升6.25%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.071元，見52周低0.065元，收報0.065元，跌4.41%；美圖公司（1357）創52周高，見3.55元，收報3.14元，跌5.42%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.42元，收報1.41元，升6.02%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.77元，收報1.76元，升4.14%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，德信服務（2215）低見2.5元，收報2.5元，跌6.37%；景瑞（1862）低見0.095元，收報0.095元，跌12.04%；澳洲成峰高教（1752）低見0.058元，收報0.058元，跌1.69%；宏華集團（0196）低見0.116元，收報0.125元，跌14.38%；思派健康（0314）低見8.74元，收報8.77元，跌28.35%；卡森國際（0496）低見0.25元，收報0.255元，跌12.07%；中原銀行（1216）低見0.485元，收報0.485元，跌4.9%；西王特鋼（1266）低見0.031元，收報0.031元，跌6.06%；香港寬頻（1310）低見4.19元，收報4.26元，跌2.52%；CMON（1792）低見0.031元，收報0.033元，跌5.71%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，中生製藥（1177）低見3.25元，收報3.4元，升2.1%；中煤能源（1898）低見5.54元，收報5.56元，升0.36%；新興光學（0125）低見0.72元，收報0.74元，跌5.13%；信能低碳（0145）低見0.039元，收報0.04元，跌2.44%；力寶華潤（0156）低見0.7元，收報0.74元，跌6.33%；麗新國際（0191）低見1.35元，收報1.35元，跌3.57%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.81元，收報0.81元，跌2.41%；天德地產（0266）低見3.1元，收報3.1元，跌4.62%；嘉進投資國際（0310）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%；延長石油國際（0346）低見0.5元，收報0.56元，跌6.67%。

異動股

上升異動股，包括，永盛新材料（3608）創52周高，見1.19元，收報0.94元，升49.21%；大灣區聚變力量（1189）收報0.08元，升48.15%；倍搏集團（8331）收報0.216元，升45.95%；ITP HOLDINGS（8446）收報2.91元，升39.9%；景福集團（0280）創52周高，見0.47元，收報0.46元，升29.58%；中國金融國際（0721）收報0.035元，升25%；京西國際（2339）收報0.28元，升23.89%；中建富通（0138）收報0.185元，升21.71%；聯旺集團（8217）收報0.24元，升20.6%；萬里印刷（8385）創52周高，見0.087元，收報0.083元，升20.29%。

下跌異動股，包括，阿仕特朗金融（8333）收報0.52元，跌40.91%；思派健康（0314）創上市新低，見8.74元，收報8.77元，跌28.35%；鼎石資本股權（2951）收報0.02元，跌25.93%；泰和小貸（1915）收報0.58元，跌21.62%；中亞烯谷集團（0063）收報0.134元，跌16.77%；佳兆業資本（0936）收報0.34元，跌16.05%；信越控股（6038）收報0.152元，跌15.56%；富銀融資股份（8452）收報0.365元，跌15.12%；宏華集團（0196）創上市新低，見0.116元，收報0.125元，跌14.38%。

 

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