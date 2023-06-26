上星期加密貨幣走勢明顯造好，比特幣更重上30000美元水平，以太幣在1800美元上企穩。從技術走勢上分析，加密貨幣明顯仍然在上升趨勢中發展，投資者不妨趁回調買入。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。